Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu: „Vreau să îți ceri scuze”

Alex Gîlcă a transmis un mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după ce comediantul a făcut o glumă despre aspectul fizic al lui Valerie Lungu, comparând-o cu personajul Gollum. Soțul influenceriței nu a trecut cu vederea remarca și a publicat un videoclip pe TikTok, în care i-a reproșat lui Cătălin Bordea că a făcut spectacol pe seama imaginii soției sale.
Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu
Alex Gîlcă a reacționat după ce Cătălin Bordea a făcut o glumă despre Valerie Lungu, comparând-o cu personajul Gollum. Concurentul de la Asia Express a mărturisit că este dezamăgit de gestul comediantului și consideră că există o diferență între umor și jignirea unei persoane.
„Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora (...) Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol din imaginea soției mele. Valeria a ales să meargă la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Am admirat-o și o admir pentru asta. E o mare diferență între a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs”, a spus Alex Gîlcă, pe TikTok.
Soțul influenceriței îi solicită lui Cătălin Bordea să își ceară scuze
Alex Gîlcă a vorbit și despre experiența pe care el și Valerie Lungu au trăit-o în Asia Express. Acesta a spus că s-a întors din competiție alături de aceeași femeie de care s-a îndrăgostit, însă cu o admirație și mai mare pentru ea.
Potrivit soțului influenceriței, participarea la emisiune nu a fost deloc ușoară. Mai mult, cei doi trebuie să facă față și comentariilor apărute în mediul online după difuzarea imaginilor.
În același mesaj, Alex Gîlcă i-a cerut lui Cătălin Bordea să își ceară scuze față de Valerie. El a precizat că nu este nevoie ca acest lucru să se întâmple neapărat în public.
„Eu din Asia Express m-am întors cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, însă acum o admir și mai mult, pentru că știu exact cât de greu ne-a fost și cât de greu ne este să facem față acum, la tot ce este în online (...) Vreau să îți ceri scuze față de soția mea. Poți să o faci în privat, când ne întâlnim vreodată undeva, public (...) La fel ai face și tu”, a mai spus soțul influenceriței.
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