Antena Căutare
Home Asia Express Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu: „Vreau să îți ceri scuze”

Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu: „Vreau să îți ceri scuze”

Alex Gîlcă a reacționat după ce Cătălin Bordea a comparat-o pe soția lui, Valerie Lungu, cu Gollum. Concurentul de la Asia Express i-a spus comediantului să își ceară scuze.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 22:00 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 18:41
Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu | colaj spynews / facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alex Gîlcă a transmis un mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după ce comediantul a făcut o glumă despre aspectul fizic al lui Valerie Lungu, comparând-o cu personajul Gollum. Soțul influenceriței nu a trecut cu vederea remarca și a publicat un videoclip pe TikTok, în care i-a reproșat lui Cătălin Bordea că a făcut spectacol pe seama imaginii soției sale.

Alex Gîlcă, mesaj direct pentru Cătălin Bordea, după gluma făcută de comediant despre Valerie Lungu

Alex Gîlcă a reacționat după ce Cătălin Bordea a făcut o glumă despre Valerie Lungu, comparând-o cu personajul Gollum. Concurentul de la Asia Express a mărturisit că este dezamăgit de gestul comediantului și consideră că există o diferență între umor și jignirea unei persoane.

„Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora (...) Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol din imaginea soției mele. Valeria a ales să meargă la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Am admirat-o și o admir pentru asta. E o mare diferență între a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs”, a spus Alex Gîlcă, pe TikTok.

Articolul continuă după reclamă

Soțul influenceriței îi solicită lui Cătălin Bordea să își ceară scuze

Alex Gîlcă a vorbit și despre experiența pe care el și Valerie Lungu au trăit-o în Asia Express. Acesta a spus că s-a întors din competiție alături de aceeași femeie de care s-a îndrăgostit, însă cu o admirație și mai mare pentru ea.

Potrivit soțului influenceriței, participarea la emisiune nu a fost deloc ușoară. Mai mult, cei doi trebuie să facă față și comentariilor apărute în mediul online după difuzarea imaginilor.

În același mesaj, Alex Gîlcă i-a cerut lui Cătălin Bordea să își ceară scuze față de Valerie. El a precizat că nu este nevoie ca acest lucru să se întâmple neapărat în public.

„Eu din Asia Express m-am întors cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, însă acum o admir și mai mult, pentru că știu exact cât de greu ne-a fost și cât de greu ne este să facem față acum, la tot ce este în online (...) Vreau să îți ceri scuze față de soția mea. Poți să o faci în privat, când ne întâlnim vreodată undeva, public (...) La fel ai face și tu”, a mai spus soțul influenceriței.

colaj din doua poze cu alex gilca valerie lungu si catalin bordea

Citește și: Ce talent ascuns are Valerie Lungu. Ce făcea concurenta de la Asia Express în urmă cu 11 ani

Oana Tomoiagă de la Asia Express și mama ei, în straie maramureșene, alături de Nicolai Tand. Moment autentic cu cei tre...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Black Friday 2026: magazinele care au furat startul şi promit reduceri de 70% Black Friday 2026: magazinele care au furat startul şi promit reduceri de 70%
Observatornews.ro Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
Antena 3 Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească
AS.ro A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Loredana Chivu a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Unul dintre rarele momente în care a clacat: „Spre surprinderea mea...”
Loredana Chivu a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Unul dintre rarele momente în care a clacat: „Spre...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x