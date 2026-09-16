La Asia Express, nici momentele aparent simple nu sunt lipsite de tensiune și ironii. Maurice și Valerie au avut un schimb acid de replici, după ce concurentul a încercat să-și facă, în stilul său, apariția în fața Irinei Fodor.

Asia Express, 16 septembrie. Valerie Lungu și Maurice Munteanu, un nou schimb acid de replici: „Îi e dor de mă-sa mare” | antena 1

Totul a început în momentul în care Irina Fodor i-a transmis lui Maurice că își dorește să primească „criptexul”. Concurentul a părut surprins de cererea prezentatoarei.

Valerie Lungu și Maurice Munteanu, un nou schimb acid de replici

„Ce să primești? A, criptexul”, a spus Maurice.

Gesturile lui nu au trecut neobservate de ceilalți concurenți. Torje a remarcat că Maurice pare să aibă deja un obicei atunci când se îndreaptă către Irina Fodor și că nu se grăbește deloc.

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„Cred că este deja un obicei al lui Maurice, să meargă către Irina mai încet așa”, a spus Torje.

Fotbalistul a continuat în aceeași notă ironică și a sugerat că Maurice știe să-și „facă talentul” atunci când ajunge în fața Irinei.

„Are o problemă cu siguranță, dar câteodată știe să-și facă talentul”, a mai spus Torje.

Situația a devenit și mai amuzantă atunci când Maurice a explicat că s-a oprit la o anumită literă. Irina Fodor a vrut imediat să afle despre ce literă este vorba, însă concurentul a evitat să ofere un răspuns clar.

„S-a oprit la o literă”, a spus Maurice.

„La ce literă s-a oprit?”, l-a întrebat Irina.

„Aoleu, nu pot să spun”, a răspuns el.

Irina a încercat să ghicească: „La M de la Maurice?”. În acel moment, Torje și Alin Alexuc au intervenit și i-au transmis concurentului, în glumă: „Fă-te șchiop, Maurice!”.

Maurice a continuat jocul și a venit cu alte variante, spunând că litera ar putea fi „V de la Valeria” sau „I de la Isac”. A ținut însă să precizeze că, în niciun caz, nu s-ar fi oprit la litera care îl reprezenta pe el.

„La mine nu s-a oprit în niciun caz”, a spus Maurice.

Irina Fodor a mers mai departe și a verificat situația, în timp ce concurentul a lansat o nouă replică ironică: „Să fie cu noroc sau cu ghinion după sufletul și inima competitorilor”.

Maurice și Valerie, schimb de replici acide

Prezentatoarea a remarcat apoi că Maurice pare să aibă o problemă cu mersul și i-a spus: „Maurice, trebuie să ne punem pe tratamente cu piciorușul ăla”.

„M-ajută colegii”, a răspuns Maurice.

Valerie nu a ratat ocazia și i-a întors imediat replica: „Te-ajutăm să mergi acasă, ca să te tratezi”.

Maurice a reacționat la rândul lui cu o înțepătură la adresa lui Valerie, spunând că acesteia „i-e dor de mă-sa mare” și că ar trebui „să se ducă s-o vadă”.

Schimbul de replici a adus un moment de ironie între concurenți, iar atmosfera de la „Asia Express” a demonstrat din nou că, pe lângă probe și presiune, competiția vine și cu multă tachinare între echipe.