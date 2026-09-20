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Ce au pățit Torie și Alexuc la primul autostop în China. Concurenții Asia Express s-au trezit în încurcătură

Prima experiență de autostop în China s-a dovedit o adevărată provocare pentru Torje și Alexuc. Cei doi au pornit la drum convinși că vor reuși să se descurce, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 19:47 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 21:12
Ce au pățit Torie și Alexuc la primul autostop în China. Concurenții Asia Express s-au trezit în încurcătură | antena 1
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După ce s-au rătăcit, au încercat să găsească o soluție rapidă.

Ce au pățit Torie și Alexuc la primul autostop în China. Concurenții Asia Express s-au trezit în încurcătură

Problema a fost că nici această variantă nu le-a simplificat prea mult situația. Într-un oraș aglomerat și într-un loc în care comunicarea poate deveni dificilă atunci când nu cunoști limba, orientarea s-a transformat într-o nouă provocare.

Experiența lor a fost povestită în cadrul aventurii din China, unde concurenții au fost nevoiți să se adapteze unor situații complet diferite de cele cu care erau obișnuiți. Autostopul s-a dovedit una dintre cele mai complicate probe, iar găsirea unei mașini care să-i ducă în direcția dorită nu a fost deloc simplă.

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Cheloo a explicat cât de dificil poate fi autostopul într-un oraș aglomerat din China. Potrivit observației sale, concurenții trebuie să găsească modalități neobișnuite de a comunica, inclusiv să se adreseze taximetriștilor pentru a putea ajunge mai ușor la destinație.

Pentru Torje și Alexuc, primul contact cu această provocare a venit însă cu o surpriză: cei doi s-au rătăcit. Situația a arătat cât de importantă este orientarea atunci când trebuie să te deplasezi într-un oraș necunoscut și să găsești rapid punctul în care trebuie să ajungi.

Experiența celor doi a fost una dintre situațiile care au evidențiat dificultatea misiunilor din China. Fiecare echipă a fost nevoită să găsească propriile metode pentru a depăși barierele de limbă, orientare și comunicare.

Ce au făcut celelalte echipe în China

Și celelalte echipe au avut parte de momente neașteptate. Mirela Vaida și Oana au ajuns la cea de-a doua echipă la steag, iar comunicarea a fost una dintre provocările întâlnite pe traseu. Mirela Vaida a remarcat că este „pe stil vechi” și că, pentru a se descurca, are nevoie ca informațiile să fie scrise fonetic.

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Mirela Retegan a recunoscut că nu a mai trecut printr-o astfel de experiență: „N-am mai făcut așa până acum, să merg să mă uit la oameni”. Oana a observat, la rândul ei, un detaliu care i-a atras atenția: „Am văzut că omul avea tricou galben”. Concurenții au remarcat astfel cât de mult seamănă oamenii între ei în aglomerația din China.

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