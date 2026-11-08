Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie

Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Află cele trei echipe calificate în finală și cine apare în ediția din 8 noiembrie.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:57 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 11:08

Asia Express 2026 se apropie de marea finală, iar numai trei echipe au rămas în competiția de pe Drumul Mătăsii. După eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu, șase concurenți continuă aventura în China. Iată cine sunt cei pe care telespectatorii îi vor vedea duminică, 8 noiembrie, la Antena 1.

Asia Express 2026 a ajuns în ultima etapă a competiției. După săptămâni de aventuri, probe dificile și eliminări, numai trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu al sezonului 9, Drumul Mătăsii.



Duminică, 8 noiembrie 2026, telespectatorii vor urmări o nouă ediție a emisiunii prezentate de Irina Fodor, începând cu ora 20:00, la Antena 1.

Cine sunt cele trei echipe rămase la Asia Express 2026

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În urma semifinalei difuzate pe 4 noiembrie, șase concurenți au obținut calificarea în etapa finală a competiției.

Cele trei echipe rămase la Asia Express 2026 sunt:

• Valerie Lungu și Alex Gîlcă

• Gabi Torje și Alin Alexuc

• Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost primii care și-au asigurat locul în marea finală, după ce au obținut cel mai bun punctaj în semifinală.

Gabi Torje și Alin Alexuc au devenit a doua echipă finalistă, după ce au ajuns primii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă.

Ultimul loc în finală a fost câștigat de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Ce echipă a fost eliminată înainte de finala Asia Express 2026

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate în ediția din 4 noiembrie, după cursa pentru ultima șansă.



Cele două concurente au părăsit competiția chiar înainte de etapa finală, după ce Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au obținut ultimul loc disponibil.



Astfel, dintre cele nouă echipe care au pornit pe Drumul Mătăsii, doar trei mai luptă pentru trofeu.

Când este marea finală Asia Express 2026

Marea finală Asia Express 2026 va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Până atunci, telespectatorii îi vor putea urmări pe cei șase concurenți rămași în competiție în edițiile programate duminică, 8 noiembrie, de la ora 20:00, și luni și marți, de la ora 20:30.

În ultima ediție a sezonului 9, publicul va afla cine câștigă Asia Express 2026 și marele trofeu de pe Drumul Mătăsii.