Cel mai dur reality show din lume. Formatul în care limitele există doar pentru a fi depășite. Emisiunea în care viața de acasă este lăsată în urmă pentru a face loc unei experiențe ce nu va putea fi uitată vreodată.

Cel mai dur reality show din lume. Formatul în care limitele există doar pentru a fi depășite. Emisiunea în care viața de acasă este lăsată în urmă pentru a face loc unei experiențe ce nu va putea fi uitată vreodată.

Survivor este aproape de revenire, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și le aduce celor de acasă un sezon exploziv! Faimoși vs Războinici este lupta care a captivat și fermecat milioane de telespectatori, iar noii curajoși sunt gata să înțeleagă ce înseamnă jungla Dominicană și ce presupune lupta pentru supraviețuire.

Adrian Mutu, primele declarații după ce a fost anunțată participarea oficială la Survivor

Primele nume din tribul Faimoșilor au fost anunțate și oferă o primă imagine asupra forței care va marca anul 2027!

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Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, din istoria echipei naționale și un antrenor care a demonstrat că aduce strategie și rezultate, iar acum este gata să trăiască o nouă experiență potrivită lui.

”Toată viața am căutat performanța și provocările care să mă scoată din zona de confort. Niciodată nu am acceptat proiecte care păreau ușoare, așa că atunci când am primit propunerea pentru Survivor, nu am stat pe gânduri. Încep anul 2027 cu cel mai dur format de televiziune și abia aștept să descopăr cum mă voi descurca în jungla Dominicană și pe traseu. Ne vedem, în curând, la Antena 1!”, declară acesta, înainte de plecarea spre Dominicană

Nu ratați noi informații despre participanții următorului sezon, în curând! În plus, materiale noi, în exclusivitate, pot fi urmărite pe paginile de social media Antena 1!