Distribuția serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, este completă!

Noi actori se alătură poveștii și dau viață unor personaje care, deși se află adesea în spatele ușilor închise, vor avea un rol important în desfășurarea evenimentelor.

Noi nume completează distribuția serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1

De la oamenii de încredere care cunosc secretele familiilor Barbu și Coman, până la personaje care pot schimba cursul poveștii, ultimele nume anunțate aduc în prim-plan noi intrigi, relații neașteptate și momente pline de umor și emoție. Nuami Dinescu, Daria Miu, Robert Oprea, Marcela Motoc, Robert Radoveneanu și Mircea Gheorghiu completează distribuția unui serial în care nimic nu este întâmplător, iar adevărul se ascunde adesea acolo unde te aștepți mai puțin.

Nuami Dinescu revine pe micile ecrane în serialul original de la Antena 1, unde telespectatorii o vor putea urmări interpretând-o pe Rodica, menajeră în casa familiei Barbu. La scurt timp după ce mama Ilincăi (Maria Ţăpuşă) și-a părăsit familia, Rodica a devenit ca o mamă pentru ea, fiind extrem de dedicată familiei şi Ilincăi, în mod special, pe care nu ar trăda-o niciodată. Este cea care protejează casa şi bunul mers al familiei Barbu, cu orice preț. Fire cu mult umor şi multă energie, Rodica găseşte mereu soluții chiar şi pentru cele mai dificile situații.

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„Rodica e unul din oamenii de încredere ai familiei, fire protectoare ce uneori își depășește atribuțiile încercând să prevină sau să diminueze efectele problemelor care apar. Face tot ce poate să și-i țină pe ai ei în siguranță, e intuitivă şi loială. Îi iubește, dar nu-i plac compromisurile pe care le intuieşte, se mişcă printre ei în tăcere, dar știe când lucrurile sunt pe care să nu mai fie în regulă”, dezvăluie Nuami, care mai spune: „Ilinca e copilul pe care nu l-am avut niciodată, instinctul meu matern e greu de ținut în frâu, am tendința de a fi "mamă" și când nu e cazul. Nu suport durerea și suferința lângă mine, trebuie sa fac ceva să ajut, să ușurez atât cât pot situația.”

Alături de Nuami, în casa familiei Barbu, telespectatorii o vor descoperi curând pe tânăra actriță Daria Miu, cea care o va interpreta pe Raluca, cea de-a doua menajeră. Nouă în casă, Raluca se apropie rapid de Ilinca, spre nemulțumirea Rodicăi, care nu va rata niciun prilej să o pună la punct. „Raluca provine dintr-o familie modestă, aşa că e uşor impresionabilă. Admiră casa şi devine rapid interesată de stilul de viață al familiei Barbu. Nu-i place să muncească, trage mereu cu urechea, dar are un suflet bun şi e săritoare!”, spune Daria, care dezvăluie ce are în comun cu personajul său: „Amândouă suntem foarte sincere, prietenoase, deschise, puse pe glume şi leneşe când vine vorba de făcut curat!”.

Tot în casa familiei Barbu telespectatorii îl vor descoperi şi pe Tomiță, soferul Ilincăi, interpretat de actorul Robert Oprea. Aparent un tip liniştit şi la locul lui, Tomiță devine treptat un personaj-cheie în aflarea adevărului despre rolul lui Mircea Barbu (Cătălin Gheorghe). „Personajul meu este unul destul de misterios, complex, plin de substraturi şi care se dezvăluie pe parcurs. Am descoperit că avem destul de multe lucruri în comun, inclusiv modul în care reacționăm atunci când ne pasă de ceva sau de cineva. Dacă ar fi să-i aleg zodia, aș spune că este Fecioară, la fel ca mine. Este perfecționist, uneori prea mult, încât poate să-i stânjenească pe cei din jur. Este încăpățânat, profesionist, sufletist. Faţă de mine, ȋn schimb, e mai expansiv și mai puțin sobru”, dezvăluie Robert.

Casa familiei Coman este completată și ea cu noi personaje. Actrița Marcela Motoc o va interpreta pe Tamara, menajera familiei, o femeie volubilă şi jovială, vorbăreață şi empatică. Este cea care ştie toate secretele familiei şi prietena cea mai bună a lui Otto (Bogdan Albulescu). „Tamara e femeia din umbră, care sub o aparentă supunere mocneşte ceva. E autoritară în relația cu soțul ei, îi place să fie indispensabilă, iar pe Otto l-a transformat într-o misiune, vrând să îl vadă bine cu orice preț. Ştie multe, vede multe, înțelege şi mai multe!”, spune Marcela, care mai completează: „Dacă în comun avem răbdarea şi controlul impulsivității, nu avem în comun pasiunea pentru gătit. Scenele în care mânuiesc cuțite sunt cele mai solicitante!”.

Alături de Tamara, telespectatorii îl vor descoperi curând pe Lucian, personajul interpretat de actorul Robert Radoveneanu. Şoferul Aurorei, Lucian este omul bun la toate, cel care le știe secretele, este mereu prezent pentru Aurora, o acoperă de fiecare dată când e necesar. În felul lor, el și Tamara se iubesc necondiționat. Nu au copii, deci uniunea lor este profundă până când Tamara află ca Lucian e implicat într-o parte din treburile murdare ale Aurorei.

“Personajul meu este omul bun la toate în casă, cel pe care şefa lui se poate baza necondiționat. Își iubește soția, pe Tamara, își ia jobul în serios și știe să țină un secret. Băieții Aurorei și ai lui Bogdan au crescut sub ochii Tamarei și ai lui Lucian. Cred că locul lui preferat din casă este bucătăria, pe unde găsește mereu câte ceva bun de gustat. Se bucură de bunăstarea familiei Coman și înțelege că, dacă ei sunt bine, atunci va fi bine și pentru el. Lucian este loial Aurorei, mai mult decât oricui din casa Coman. Şi mie, ca şi lui, îmi place să șofez, sunt poate la fel de pofticios și îmi place să cred că sunt o persoană de încredere, cineva pe care te poți baza”.

Un rol-cheie ȋn povestea serialului original Inimă sub acoperire ȋl va avea și doctorul Nicolescu, adus pe micile ecrane de către Mircea Gheorghiu, Doctor în Artele Spectacolului şi Profesor de Arta Actorului la Facultatea de Teatru, ȋn cadrul U.N.A.T.C.. Despre personajul său, acesta spune: „Joc rolul unui super profesionist, rece, calculat și influenţabil. Se ȋnvârte ȋn lumea celor cu bani și putere și face greșeli pe care ajunge să le regrete și care pot să-l coste cariera. Am ȋn comun cu el seriozitatea și felul calculat de a trăi, aplecarea spre studiu, atenţia la detalii, ambiţia și dorinţa de a reuși!”.

La rândul ei, creatorea serialului original, Ruxandra Ion, dezvăluie: „Într-un serial ca Inimă sub acoperire, un rol extrem de important îl au și personajele care trăiesc zi de zi alături de cele două familii. Rodica, Raluca, Tamara și Lucian lucrează în casele familiilor Coman și Barbu și le cunosc viața dincolo de aparențe. Le știu secretele, iar asta le dă o putere pe care ceilalți o subestimează: îi pot proteja sau le pot tulbura întreaga existență, doar spunând ce știu. În același timp, aduc mult umor, iar felul lor de a vedea lucrurile contrastează cu lumea celor bogați. Mă bucur că avem în distribuție niște actori care înțeleg toate aceste nuanțe ale personajelor și le dau viață Într-un mod extrem de convingător. De Mircea Gheorghiu ne leagă o colaborare frumoasă și mă bucur mult că a acceptat să facă parte din distribuția acestui serial. Îl interpretează pe medicul Ilincăi, un om care o cunoaște de când era mică și bolnavă și care are un rol esențial în noua ei șansă la viață. Este un personaj prins permanent între responsabilitatea de medic și atașamentul față de această tânără, căreia îi înțelege foarte bine, din punct de vedere uman, dorința de a trăi”.