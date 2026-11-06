Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran, însă partenerul său de viață preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cum arată și cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida. Alexandru este o prezență discretă și are o carieră departe de televiziune | antena 1

Alexandru Vaida, soțul prezentatoarei TV, apare destul de rar în fotografiile publicate în mediul online, iar detaliile despre viața lui profesională sunt cunoscute mai ales din declarațiile făcute de vedetă.

Cei doi formează un cuplu de peste două decenii și au împreună trei copii. Deși Mirela Vaida este obișnuită cu expunerea publică, Alexandru a ales un drum diferit. Nu este atras de aparițiile mondene și preferă să își păstreze viața personală departe de atenția presei.

Cum arată Alexandru Vaida și de ce apare atât de rar în public

Soțul Mirelei Vaida este o prezență discretă, iar imaginile în care apare alături de prezentatoare sunt destul de rare. În trecut, vedeta a explicat că Alexandru nu își dorește să fie persoană publică și că nici măcar nu are conturi de Facebook sau Instagram.

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Mirela a vorbit deschis despre alegerea partenerului său și a mărturisit că îi respectă dorința de intimitate. Cei doi sunt diferiți din acest punct de vedere, însă tocmai diferențele dintre ei îi ajută să se completeze.

De-a lungul timpului, prezentatoarea a publicat câteva fotografii de familie în care apare și Alexandru. Aceste imagini le-au oferit urmăritorilor ocazia să îl vadă pe bărbatul care îi este alături de atâția ani, însă el continuă să evite expunerea constantă.

Cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Spre deosebire de soția sa, care activează în televiziune, Alexandru Vaida are o carieră în mediul de afaceri. Potrivit declarațiilor făcute de Mirela, acesta ocupă funcția de director comercial în cadrul unei companii care produce materiale și desfășoară activități la nivel european.

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Locul de muncă îi impune numeroase deplasări, inclusiv în țară. Într-un interviu mai vechi, prezentatoarea povestea că firma la care lucrează soțul său are legături cu zona Sibiului și a Mediașului, iar Alexandru călătorește frecvent în interes profesional.

Chiar dacă are un program solicitant, bărbatul este implicat și în viața de familie. Recent, Mirela Vaida a povestit că el se ocupă de cumpărăturile casei, îi alege inclusiv produsele cosmetice și îi duce pe copii la activitățile lor.

Astfel, Alexandru Vaida preferă să rămână în afara reflectoarelor, dar are un rol important în viața prezentatoarei TV și în familia pe care cei doi au construit-o împreună.