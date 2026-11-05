Jurnal de călătorie Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce probleme a întâmpinat echipa de producție în mlaștină: „Nu era pe listă”

Echipa de producție a dezvăluit cât de dificil a fost să filmeze în locația uneia dintre probele din semifinală. Iată ce au mărturisit cameramanii.

Aventura Asia Express - Drumul Mătăsii se întinde pe nu mai puțin de 10.000 de kilometri. Greul nu este dus doar de concurenți, care luptă să rămână cât mai mult în competiție, ci și de echipa de producție, de oamenii care îi însoțesc pe concurenți la fiecare pas.

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Cu ce probleme s-a confruntat echipa de producție în mlaștină

Vedem probele dificile la televizor și ne gândim doar cât de greu le-a fost concurenților să le ducă la bun sfârșit, însă de regulă uităm de oamenii care aleargă cu echipamentele după ei: cameramanii. Aceștia trebuie să surprindă fiecare moment din aventura Asia Express.

Probabil mulți telespectatori își amintesc încă de proba din mlaștină, unde concurenții au folosit o metodă tradițională chinezească de pescuit. Aceștia au vorbit despre dificultatea de a pune în mișcare ”sania” cu un picior și durerile fizice de după. Ei bine, nu au fost singurii care au trebuit să utilizeze instrumentul respectiv, și cameramanii au filmat tot cu ajutorul lui.

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„În etapa a noua cred că am avut unul dintre cele mai înalte vârfuri creative ale sezonului, pentru că mai întâi noi, de fapt, am avut o misiune în zonele mlăștinoase Tantu (...), căutarea de hrană în câmpia mareică.

Este o practică pe care au făcut-o în această zonă a coastei ca și în zona Ningbo, oraș portuar foarte faimos. Ei, de fapt, aștepată să coboare mareea și pescarii ies pe aceste patine de noroi să culeagă ce a mai rămas în nămol: crabi, țipari, unele caracatițe. Fac asta de 1000 de ani!” explică Tess Rivera.

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„Eram cu doar două ore înainte de începutul misiunii, pregăteam tot decorul, așezam steagurile și toate accesoriile și am încercat să ajut, dar când am făcut primii pași pe țărm am rămas imediat blocată”, relatează Zishan Yang, field 1 LPA. „Pescarii au încercat să mă tragă și nu au putut și în final au trebuit să mă tragă! (...) Ceva similar s-a întâmplat și cu cameramanul nostru.”

„Este foarte nasoală senzația când efectiv te simți neputincios! Stăteam și nu puteam să mă mișc. Acum am realizat ce înseamnă nisipurile mișcătoare și totul e real. Cu cât încercam să ies din noroi cu atât mă blocam mai mult! Foarte nasoală senzația. Nu știu ce făceam dacă eram singur!” a declarat cameramanul.

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„A fost o experiență minunată și, de asemenea, cred că a fost unul dintre cele mai cinematografice decoruri”, a mai adăugat Zishan Yang.

Tess Rivera a mărturisit că, deși este una dintre cele mai spectaculoase locații, aceasta nu era pe lista inițială: „Ceea ce este interesant e că aceasta nu era locația noastră inițială. Locația inițială pe care am cercetat-o era în altă parte în Ningbo și nu a fost aprobată pentru că era prea aproape de o bază militară. Așa că a trebuit să mergem în altă parte, puțin mai departe. Dar, de fapt, a fost chiar mai bine.”