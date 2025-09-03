Antena Căutare
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 11. Emil Rengle și Alejandro, despre cele mai intense momente de pe Drumul Eroilor

Emil Rengle și Alejandro au vorbit despre așteptările lor de pe Drumul Eroilor, în Jurnal de călătorie Asia Express. Cum simt experința după ce au intrat în cursă.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:12 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:48

Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro, au pornit pe Drumul Aurului pregătiți să îmbrățișeze întreaga experiență. Deși se așteaptă la momente grele în Asia Express, cei doi sunt determinați să se bucure de fiecare experință, dar și să demonstreze noi laturi ale lor telespectatorilor.

„Pare o experiență de neuitat, cu siguranță, dar nu știu cât de mult o să mai râdem noi atunci când o să dăm interviurile astea de pe traseu. Eu sper să reușit să rămânem cu zâmbetul pe buze”, asta ne propunem.

De ce se tem cel mai tare Emil Rengle și Alejandro în Asia Express. Ce părere au după primele probe de pe Drumul Eroilor

„Lucrul de care mă tem cel mai tare este lipsa dușului, pentru că o să fie cald. Atunci când mă trezesc dimineața părul meu nu stă bine deloc. Nu e pregătit pentru filmare. Așa că veți vedea noi versiuni ale mele”, a adăugat la rândul său, Alejandro.

Cu toate acestea, odată intrați în cursă, cei doi au dat tot ce au avut mai bun. Chiar dacă au trecut și prin clipe grele, așa cum se poate vedea în Jurnal de călătorie, episodul 10 Emil Rengle și Alejando și-au păstrat optimismul.

„E o ocazie perfectă să demonstrăm lumii că putem fi macho”, a declarat tânărul.

În ceea ce privește mâncărurile neoșbișnuite, Emil a spus că el va fi, clar, cel băgat la înaintare. „Dacă e ceva de mâncat, va trebui să mănând eu, pentru că Alejandro vomită instant”, a dezvăluit el.

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto emil rengle și alejandro la asia express
+11
Mai multe fotografii

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

