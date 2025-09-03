Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 11. Emil Rengle și Alejandro, despre cele mai intense momente de pe Drumul Eroilor

Emil Rengle și Alejandro au vorbit despre așteptările lor de pe Drumul Eroilor, în Jurnal de călătorie Asia Express. Cum simt experința după ce au intrat în cursă.

Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro, au pornit pe Drumul Aurului pregătiți să îmbrățișeze întreaga experiență. Deși se așteaptă la momente grele în Asia Express, cei doi sunt determinați să se bucure de fiecare experință, dar și să demonstreze noi laturi ale lor telespectatorilor.

„Pare o experiență de neuitat, cu siguranță, dar nu știu cât de mult o să mai râdem noi atunci când o să dăm interviurile astea de pe traseu. Eu sper să reușit să rămânem cu zâmbetul pe buze”, asta ne propunem.

De ce se tem cel mai tare Emil Rengle și Alejandro în Asia Express. Ce părere au după primele probe de pe Drumul Eroilor

„Lucrul de care mă tem cel mai tare este lipsa dușului, pentru că o să fie cald. Atunci când mă trezesc dimineața părul meu nu stă bine deloc. Nu e pregătit pentru filmare. Așa că veți vedea noi versiuni ale mele”, a adăugat la rândul său, Alejandro.

Cu toate acestea, odată intrați în cursă, cei doi au dat tot ce au avut mai bun. Chiar dacă au trecut și prin clipe grele, așa cum se poate vedea în Jurnal de călătorie, episodul 10 Emil Rengle și Alejando și-au păstrat optimismul.

„E o ocazie perfectă să demonstrăm lumii că putem fi macho”, a declarat tânărul.

În ceea ce privește mâncărurile neoșbișnuite, Emil a spus că el va fi, clar, cel băgat la înaintare. „Dacă e ceva de mâncat, va trebui să mănând eu, pentru că Alejandro vomită instant”, a dezvăluit el.

