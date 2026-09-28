Roxana Ionescu și Giulia au ajuns să aibă o prietenie strânsă, însă începutul relației dintre cele două nu a fost tocmai unul lipsit de tensiuni.

De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început. Cum au ajuns, de fapt, să fie prietene: „Pentru că era…” | antena 1

Într-o mărturisire despre perioada în care s-au cunoscut, Roxana a povestit că, inițial, nu o suporta pe Giulia. Motivul era legat chiar de imaginea pe care aceasta o avea la vremea respectivă.

De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început

Roxana și-a amintit că Giulia era deja celebră, avea o situație financiară bună și purta codițe, un detaliu care i-a atras atenția. Curioasă să afle cât costau acestea, Roxana a întrebat-o, iar răspunsul a surprins-o: 800 de mărci. Suma i s-a părut atât de mare, încât i-a povestit imediat tatălui său despre ea.

Mai mult, experiența a făcut-o pe Roxana să-și dorească și ea codițe asemănătoare. „Să-mi pun codițe ca Giulia”, și-a amintit ea despre perioada respectivă.

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În timp însă, impresia inițială s-a schimbat, iar cele două au ajuns să construiască o relație apropiată. Un moment important pentru această apropiere a avut loc în perioada 2014-2015, când Roxana trecea printr-o perioadă dificilă din dragoste. Ea a mers la Giulia pentru a plânge pe umărul prietenei sale și pentru a-și spune tot oful.

Vlad, partenerul Giuliei, era și el acasă la acel moment, însă s-a dus să doarmă, iar cele două au continuat să vorbească. Roxana își amintește că, în cele din urmă, întâlnirea a fost marcată mai degrabă de râsete decât de lacrimi. „S-a râs și mai mult decât s-a plâns”, a povestit ea.

De atunci, relația dintre cele două s-a consolidat. Giulia a devenit persoana căreia Roxana îi putea povesti lucrurile importante, iar prietenia lor a trecut dincolo de prima impresie pe care o avusese Roxana despre ea.

Un alt detaliu amuzant pe care Roxana l-a dezvăluit despre prietena sa este pasiunea acesteia pentru șosete. Giulia este „obsedată de șosete”, iar în călătoriile sale își cumpăra câte o pereche din fiecare oraș în care ajungea.

Astfel, ceea ce a început cu o impresie mai puțin bună și cu o curiozitate legată de niște codițe foarte scumpe s-a transformat, în timp, într-o prietenie apropiată, construită pe confesiuni, momente dificile și foarte multe râsete.

Savina Cenușe, prietena din copilărie a Roxanei Ionescu

În viața Roxanei Ionescu există însă și o prietenie care datează de mult mai mult timp. Este vorba despre Savina Cenușe, prietena sa din copilărie, alături de care a rămas apropiată timp de aproximativ 30 de ani.

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Savina a vorbit cu multă recunoștință despre legătura dintre ele, spunând că se bucură că o are pe Roxana în viața sa și că speră să se revadă cât mai curând. Relația lor pare să fi rămas la fel de apropiată în ciuda trecerii timpului.

„Când ne întâlnim, parcă nu ne-am văzut de ieri”, este felul în care este descrisă această prietenie de durată. Pentru Roxana, Savina reprezintă astfel una dintre persoanele care au rămas alături de ea încă din copilărie, înainte de notorietatea pe care avea să o dobândească ulterior.