Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început. Cum au ajuns, de fapt, să fie prietene: „Pentru că era…”

De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început. Cum au ajuns, de fapt, să fie prietene: „Pentru că era…”

Roxana Ionescu și Giulia au ajuns să aibă o prietenie strânsă, însă începutul relației dintre cele două nu a fost tocmai unul lipsit de tensiuni.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 16:08
De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început. Cum au ajuns, de fapt, să fie prietene: „Pentru că era…” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Într-o mărturisire despre perioada în care s-au cunoscut, Roxana a povestit că, inițial, nu o suporta pe Giulia. Motivul era legat chiar de imaginea pe care aceasta o avea la vremea respectivă.

De ce Roxana Ionescu nu o suporta pe Giulia la început

Roxana și-a amintit că Giulia era deja celebră, avea o situație financiară bună și purta codițe, un detaliu care i-a atras atenția. Curioasă să afle cât costau acestea, Roxana a întrebat-o, iar răspunsul a surprins-o: 800 de mărci. Suma i s-a părut atât de mare, încât i-a povestit imediat tatălui său despre ea.

Mai mult, experiența a făcut-o pe Roxana să-și dorească și ea codițe asemănătoare. „Să-mi pun codițe ca Giulia”, și-a amintit ea despre perioada respectivă.

Articolul continuă după reclamă

În timp însă, impresia inițială s-a schimbat, iar cele două au ajuns să construiască o relație apropiată. Un moment important pentru această apropiere a avut loc în perioada 2014-2015, când Roxana trecea printr-o perioadă dificilă din dragoste. Ea a mers la Giulia pentru a plânge pe umărul prietenei sale și pentru a-și spune tot oful.

Vlad, partenerul Giuliei, era și el acasă la acel moment, însă s-a dus să doarmă, iar cele două au continuat să vorbească. Roxana își amintește că, în cele din urmă, întâlnirea a fost marcată mai degrabă de râsete decât de lacrimi. „S-a râs și mai mult decât s-a plâns”, a povestit ea.

De atunci, relația dintre cele două s-a consolidat. Giulia a devenit persoana căreia Roxana îi putea povesti lucrurile importante, iar prietenia lor a trecut dincolo de prima impresie pe care o avusese Roxana despre ea.

Un alt detaliu amuzant pe care Roxana l-a dezvăluit despre prietena sa este pasiunea acesteia pentru șosete. Giulia este „obsedată de șosete”, iar în călătoriile sale își cumpăra câte o pereche din fiecare oraș în care ajungea.

Astfel, ceea ce a început cu o impresie mai puțin bună și cu o curiozitate legată de niște codițe foarte scumpe s-a transformat, în timp, într-o prietenie apropiată, construită pe confesiuni, momente dificile și foarte multe râsete.

Savina Cenușe, prietena din copilărie a Roxanei Ionescu

În viața Roxanei Ionescu există însă și o prietenie care datează de mult mai mult timp. Este vorba despre Savina Cenușe, prietena sa din copilărie, alături de care a rămas apropiată timp de aproximativ 30 de ani.

Citește și: Bianca, în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella. Reacția ei: „Mi se rupe sufletul”

Savina a vorbit cu multă recunoștință despre legătura dintre ele, spunând că se bucură că o are pe Roxana în viața sa și că speră să se revadă cât mai curând. Relația lor pare să fi rămas la fel de apropiată în ciuda trecerii timpului.

„Când ne întâlnim, parcă nu ne-am văzut de ieri”, este felul în care este descrisă această prietenie de durată. Pentru Roxana, Savina reprezintă astfel una dintre persoanele care au rămas alături de ea încă din copilărie, înainte de notorietatea pe care avea să o dobândească ulterior.

Ce spune Catrinel Sandu despre Roxana Ionescu. Cele două au o relație specială: „Mă bucur că am avut mână bună și…”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! &#8222;Pleca de acasă noaptea&#8221; Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana!
Observatornews.ro Cum a ajuns un mort să fie şofer în 122 transporturi de lemn. Caz inedit, descoperit de jandarmi în Dâmboviţa Cum a ajuns un mort să fie şofer în 122 transporturi de lemn. Caz inedit, descoperit de jandarmi în Dâmboviţa
Antena 3 O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar. Ce uniformă ar fi purtat cu mândrie
Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar. Ce uniformă ar fi purtat cu mândrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Loredana Groza, mesaj emoționant pentru Dan Ciotoi. Ce i-a transmis artistului: „Între noi nu se va rupe lanțul de iubire”
Loredana Groza, mesaj emoționant pentru Dan Ciotoi. Ce i-a transmis artistului: „Între noi nu se va rupe lanțul...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x