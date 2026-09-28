Narcis Bujor, ispita de la Insula Iubirii, a dezvăluit ce îl atrage cu adevărat la o femeie și peste ce nu ar putea trece într-o relație. Ce spune despre minciună, familie și căsătorie?

EXCLUSIV | Narcis Bujor și-a dezvăluit slăbiciunea. Ce îl atrage la o femeie și ce l-ar face să pună punct relației | Antena 1

Narcis Bujor, ispita masculină de la Insula Iubirii, a dezvăluit care este una dintre marile sale slăbiciuni atunci când vine vorba despre femei. Într-un interviu exclusiv, acesta a vorbit deschis despre lucrurile care îl atrag la o femeie, dar și despre ceea ce nu ar putea accepta niciodată într-o relație.

Narcis Bujor și-a dezvăluit slăbiciunea.

Deși aspectul fizic poate fi primul lucru care atrage atenția, pentru Narcis lucrurile merg mult mai departe. Ispita masculină a explicat că, în cazul său, atitudinea unei femei este cea care poate face cu adevărat diferența. Mai mult, spune că a avut nevoie de timp pentru a înțelege ce anume îl atrage cu adevărat.

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„Mă atrage mult atitudinea unei femei. Contează foarte mult atitudinea. A fost dintotdeauna așa pentru mine, doar că la început nu am fost conștient ce mă atrage la o femeie. Apoi, privind în retrospectivă, mi-am dat seama ce anume mă atrage cu adevărat”, a mărturisit Narcis Bujor în interviul pentru Antena Stars.

Dacă știe foarte bine ce îl atrage, ispita de la Insula Iubirii știe și peste ce nu ar putea trece într-o relație. Pentru el, sinceritatea este esențială, iar minciuna și trădarea nu își găsesc locul într-o relație de cuplu.

Ce îl atrage la o femeie și ce l-ar face să pună punct relației

„Minciuna, trădarea. Nu sunt omul să mint. Întotdeauna zic pe față tot, aștept să fie la fel și din partea cealaltă”, a declarat Narcis.

Iar dacă în trecut poate privea lucrurile diferit, Narcis pare să se gândească tot mai serios la viitor. Ispita masculină a dezvăluit că, în ultima perioadă, ideea unei familii a început să ocupe un loc important în planurile sale. Căsătoria și copiii nu mai sunt doar subiecte îndepărtate, ci lucruri pe care le ia în calcul.

Pentru Narcis, femeia care l-ar putea face să renunțe la experiența Insula Iubirii nu ar trebui să fie definită doar de aspectul fizic. Mai important este ceea ce reușește să trezească în el și felul în care îl poate determina să se schimbe.

„Nu este o chestiune de aspect, ci de ce poate trezi în mine. Acea femeie care mă face să fiu mai bun, să vreau să fiu un bărbat mai bun pentru ea, să descopăr că am mai mult de oferit decât am crezut până atunci”, a explicat ispita masculină.

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Pe lângă viața sentimentală, Narcis a vorbit și despre succesul pe care l-a cunoscut în mediul online și nu numai. Apariția sa în cadrul emisiunii Insula Iubirii l-a adus și mai mult în atenția publicului, iar experiența din cadrul show-ului a contribuit la creșterea vizibilității sale.

Pentru Narcis Bujor, însă, pare că următorul capitol nu se rezumă doar la notorietate. Dincolo de imaginea de ispită masculină, acesta vorbește tot mai des despre relație, stabilitate și despre dorința de a construi, la momentul potrivit, propria familie.