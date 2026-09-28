Mona Segall, surprinsă de ce a văzut pe o stradă din China, într-o dimineață. Scena ce a impresionat-o, la Jurnal de călătorie

În al treilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall a dezvăluit ce scenă a impresionat-o în China, dar și de ce consideră că țara „dă clasă” românilor.

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt și zeci de momente care nu au fost difuzate în emisiune. Unul dintre aceste momente a fost dezvăluit chiar de către Mona Segall, în cel de-al treilea episod al producției Jurnal de călătorie Asia Express. Descoperă ce a impresionat-o, într-o duminică dimineața, pe o stradă din China, dar și de ce consideră că țara „dă clasă” românilor.

Mona Segall, surprinsă de ce a văzut pe o stradă din China, într-o dimineață. A povestit scena ce a impresionat-o la Jurnal de călătorie Asia Express

În cel de-al treilea episod al producției Jurnal de călătorie Asia Express, cei din echipa de producție au dezvăluit detalii nedifuzate la TV și au arătat de ce „China ne dă clasă”, din mai multe puncte de vedere. Totodată, Mona Segall a dezvăluit ce întâmplare a impresionat-o, într-o duminică dimineață, în China.

Imagine din Shenzhen (China)

„Invadați de varietatea de produse Made în China, am fost un pic circumspecți la citirea listei de interdicții și recomandări pentru obținerea vizei pentru cea de-a doua țară de pe Drumul Mătăsii, dar imediat ce am ajuns în China am fost șocați să vedem la ce nivel zboară, la el acasă, marele dragon imperial! Șocul a fost imens precum zgârie-norii din Shenzhen. Ei bine, da, China ne dă clasă”, a dezvăluit Marius Damian, co-prezentatorul Asia Express.

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„Ne așteptam să ne surprindă China. În ultima vreme, chiar mulți români merg în China și sutn turiști în China și s-a deschis foarte mult, turismul este în floare. Tot timpul am știut despre China că trăiește în viitor. Este foarte impresionantă mândria oamenilor, că s-au născut aici și că sunt. Comunism sau necomunism, dinastii sau nedinastii, toată lumea muncește și într-o țară în care te surprinde un oraș, te surprind clădirile, te surprind luminile și pe urmă te surprinde faptul că ai văzut un accident în care s-a stricat un gard. Și mai treci a doua oară pe acolo, peste zece minute, și nu mai e nimic, mai sunt doar niște muncitori care tocmai și-au terminat treaba.

Imagine cu clădiri din China

Și e, de fapt, duminică dimineață, dar totul se întâmplă într-un cu totul alt ritm decât suntem noi obișnuiți și cu totul altă disciplină și seriozitate și mândrie. Asta simt, că oamenii de aici sunt foarte relaxați, fiindcă ei consideră că sunt acolo unde trebuie să fie și fac ceea ce au fost făcuți să facă”, a povestit Mona Segall.

„Shenzhen e un oraș care acum 30 de ani a fost un oraș pescăresc și astăzi este o metropolă. A fost gândit să fie centrul de dezvoltare tehnologică al Chinei. Totul este legat de tehnologie aici”, a spus Robert Leonte, producător executiv Asia Express.