În episodul cu numărul 6 din Jurnal de călătorie - Asia Express, Cheloo și Mihai Banu au vorbit despre legătura care i-a apropiat pe Drumul Mătăsii.

Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai Banu pe traseu | antena 1

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky fac parte din călătoria Asia Express - Drumul Mătăsii.

Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai Banu pe traseu

Cheloo a mărturisit că este o persoană foarte liniștită, însă nu în momentele în care îi este foame. Cu toate acestea, și-a „avertizat” într-un fel colegul de traseu, Mihai Banu.

„Sunt un tip foarte liniștit. Voi trebuie să mă îndurați.”, a spus artistul. Cât despre colegul său de echipă, Mihai Banu, acesta a mărturisit cu liniște în glas că este la polul opus.

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„Mă enervez foarte greu.”, a spus Mihai Banu. Ulterior, Cheloo a observat un detaliu la colegul său, unul pe care nu îl observase până în acel moment.

„Eu cred că Banu a găsit o modalitate de a mă îndura în momentele mele când sunt 100% cretin.”, a spus Cheloo.

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„Împreună am trecut prin multe, ca și echipă.”, a completat Mihai Banu.

„Sunt recalcitrant când mi-e foame. Am momente când mă pierd și zic să-i dăm mai tare și zice Banu, stai mă calm. Banu să-și rupă a treia oară picioru, eu să-mi scot umărul din articulație.”, a transmis Cheloo.

Cum vor reuși Cheloo și Mihai Banu să discute cu oamenii pe traseul Asia Express - Drumul Mătăsii

Atât Cheloo cât și Mihai Banu au recunoscut faptul că nu știu cum să discute cu oamenii de pe traseul Asia Express.

„Ambii cu mâinile o să vorbim mai mult.”, a declarat Mihai Banu la Jurnal de călătorie – Asia Express.

Momentul în care vor mânca lucruri despre care nu știu prea multe detalii, pare să-i sperie pe amândoi.

„Cea mai mare teamă, să mănânc lucruri să nu știu ce sunt, șerpi, pisici, câini.”, a spus Mihai Banu.

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„Eu stau cel mai rău, organismul meu cedează la mâncare stricată. Sunt sensibil, dar mă descurc.”, a menționat Cheloo.

„Vreau să dorm puțin, 10 minute, să dorm puțin.”, a spus și Mihai Banu.

„Suntem obișnuiți să dormim puțin, facem asta de ani de zile.”, a punctat Cheloo.