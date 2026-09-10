Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți. Ce a remarcat la echipele din acest sezon

În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, fanii show-ului au putut descoperi ce dezvăluiri a făcut Mona Segall despre concurenții acestui sezon.

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Descoperă ce dezvăluiri a făcut Mona Segall despre concurenți și ce a remarcat la echipele din acest sezon, în primul episod din Jurnal de călătorie.

Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți, la Jurnal de călătorie. Ce a remarcat la echipele de la Asia Express-Drumul Mătăsii

Asia Express-Drumul Mătăsii a început în forță pentru cele nouă echipe de concurenți ce au acceptat provocarea de porni pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Astfel, Cheloo și Mihai Ban, (partenerul său de la Dakar), Maurice Munteanu și Connie Preda (bună prietenă a acestuia, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale), Mirela Vaida și cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc-Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția sa, Miky, sunt curajoșii care au decis să pornească în spectaculoasă aventură.

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În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall a făcut dezvăluiri despre concurenți și a spus inclusiv ce detaliu a observat la echipele din acest sezon.

„Eu de data aceasta simt că și traseul e foarte special și sunt entuziasmată, nu știu de cem ă entuziasmează China foarte tare. Și mă entuziasmează foarte tare, de data aceasta, și cast-ul. Nu cred că au fost vreodată atât de diferiți, chiar în cadrul aceleiași echipe, atât de speciali, cu povești atât de diferite și care nu se întâlnesc niciodată, cu personalități diferite. Mi se pare un challenge pentru noi, dar având în vedere că facem reality show și că asta ne place, nu putem să lăsăm asemenea personlități cu care avem de-a face în acest show, să rămână neexplorate și nestudiate”, a mărturisit Mona Segall.

„Începutul Asia Express este plin de emoții tot timpul nu doar pentru concurenți, ci pentru toată echipa. Chiar dacă vii de 8-9 sezoane, de la început, de la ultimul sau de oriunde, este o emoție aparte. Oricât de multe ai știi și oricât de pregătit ai fi de dinainte, există factorul acesta al necunoscutului, pentru că nu știi cum vor reacționa, dar se vor întâmpla lucrurile așa cum te așteptai de dinainte. Urmează două luni în care călătorești în fiecare zi, nu știi cum te vei înțelege cu echipa cu care ești, ce se va întâmpla pe traseu. Ei toți cred că știu tot, dar adevărul e că nu știu niciodată cum începe, nu au cum să ghicească, în mod concret, cum se va întâmpla”, a spus Teodora Paulică, reporter Asia Express.

Toate episoadele din „Jurnal de călătorie Asia Express” sunt disponibile pe AntenaPLAY!