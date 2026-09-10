Antena Căutare
Home Asia Express Jurnal de calatorie Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți. Ce a remarcat la echipele din acest sezon

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți. Ce a remarcat la echipele din acest sezon

În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, fanii show-ului au putut descoperi ce dezvăluiri a făcut Mona Segall despre concurenții acestui sezon.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 17:16 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 18:53
Galerie
Descoperă ce a mărturisit Mona Segall despre concurenții acestui sezon Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Descoperă ce dezvăluiri a făcut Mona Segall despre concurenți și ce a remarcat la echipele din acest sezon, în primul episod din Jurnal de călătorie.

Mona Segall, dezvăluiri despre concurenți, la Jurnal de călătorie. Ce a remarcat la echipele de la Asia Express-Drumul Mătăsii

Asia Express-Drumul Mătăsii a început în forță pentru cele nouă echipe de concurenți ce au acceptat provocarea de porni pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Astfel, Cheloo și Mihai Ban, (partenerul său de la Dakar), Maurice Munteanu și Connie Preda (bună prietenă a acestuia, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale), Mirela Vaida și cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc-Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția sa, Miky, sunt curajoșii care au decis să pornească în spectaculoasă aventură.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Ce au făcut românii la filmările din China și nu au făcut nici măcar francezii

Articolul continuă după reclamă

În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall a făcut dezvăluiri despre concurenți și a spus inclusiv ce detaliu a observat la echipele din acest sezon.

„Eu de data aceasta simt că și traseul e foarte special și sunt entuziasmată, nu știu de cem ă entuziasmează China foarte tare. Și mă entuziasmează foarte tare, de data aceasta, și cast-ul. Nu cred că au fost vreodată atât de diferiți, chiar în cadrul aceleiași echipe, atât de speciali, cu povești atât de diferite și care nu se întâlnesc niciodată, cu personalități diferite. Mi se pare un challenge pentru noi, dar având în vedere că facem reality show și că asta ne place, nu putem să lăsăm asemenea personlități cu care avem de-a face în acest show, să rămână neexplorate și nestudiate”, a mărturisit Mona Segall.

„Începutul Asia Express este plin de emoții tot timpul nu doar pentru concurenți, ci pentru toată echipa. Chiar dacă vii de 8-9 sezoane, de la început, de la ultimul sau de oriunde, este o emoție aparte. Oricât de multe ai știi și oricât de pregătit ai fi de dinainte, există factorul acesta al necunoscutului, pentru că nu știi cum vor reacționa, dar se vor întâmpla lucrurile așa cum te așteptai de dinainte. Urmează două luni în care călătorești în fiecare zi, nu știi cum te vei înțelege cu echipa cu care ești, ce se va întâmpla pe traseu. Ei toți cred că știu tot, dar adevărul e că nu știu niciodată cum începe, nu au cum să ghicească, în mod concret, cum se va întâmpla”, a spus Teodora Paulică, reporter Asia Express.

colaj foto cu mona segall, concurenti de la asia express si sigla jurnal de calatorie asia express
+2
Mai multe fotografii

Toate episoadele din „Jurnal de călătorie Asia Express” sunt disponibile pe AntenaPLAY!

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 1. Ce au făcut românii la filmările din China și nu au făcut nici măcar franc...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. &#8222;E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care un tânăr de 25 de ani este snopit în bătaie, în Bacău, de un boxer de 17 ani Momentul în care un tânăr de 25 de ani este snopit în bătaie, în Bacău, de un boxer de 17 ani
Antena 3 „Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost” „Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost”
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 7. Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe traseu
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 7. Mirela Retegan și Maya, imagini inedite pe traseu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai Banu pe traseu
Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 6. Cum s-au completat perfect Cheloo și Mihai...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Modul inedit în care a fost cerută Mara Bănică în căsătorie. Prezentatoarea de la Spynews TV Live a primit un inel extrem de scump
Modul inedit în care a fost cerută Mara Bănică în căsătorie. Prezentatoarea de la Spynews TV Live a primit un... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost”
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR BZI
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani Jurnalul
Horoscop 11 septembrie 2026: Ce se rupe pentru a face loc armoniei? Mesajul karmic al zilei
Horoscop 11 septembrie 2026: Ce se rupe pentru a face loc armoniei? Mesajul karmic al zilei Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x