Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 10. Primele imagini savuroase cu Mara Bănică și Serghei Mizil pe Drumul Eroilor

Mara Bănică și Serghei Mizil vor face, cu siguranță, deliciul telespectatorilor în Asia Espress sezonul 8, iar imaginile din Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 10 demonstrează asta. Vezi primele reacții ale celor doi după ce au pornit în cursă.

În jurnal de călătorie Asia Express, episodul 10 fanii reality show-ului au avut ocazia să vadă primele imagini cu Mara Bănică și Serghei Mizil de pe Drumul Eroilor. Jurnalista a dezvăluit că se teme de bariera limbii, dar îl admiră pe partenerul ei, care a acceptat provocarea Asia Express, la 71 de ani.

„El are 71 de ani, eu am 50. Hai la 50 mai poți, dar la 72, ce face el, e o performanță. Avem împreună 122 de ani”, a spus aceasta.

Citește și: Ce pensie încasează Serghei Mizil în 2025. Concurentul de la Asia Express nu s-a ferit să recunoască adevărul

Primele reacții ale Marei Bănică și ale lui Serghei Mizil după ce au pornit în cursă, pe Drumul Eroilor

Deși nu au pornit pe Drumul Eroilor, foarte încrezători, distracția va fi garantată cu Mara Bănică și Serghei Mizil. Primele lor reacții la probele din Asia Express au fost savuroase, dar nu au dat înapoi.

„Suntem pe nivele, noi suntem la parter”, a glumit bărbatul.

„Când ni s-a zis că vom primi un euro pe zi, omul a înțeles că vom primi un iaurt pe zi”, a povestit Mara.

Cât despre relația dintre ei, concurenții de la Asia Express sezonul 8 au spus că se înțeleg foarte bine, însă primele imagini din cursă îi contrazic.

„Noi ne înțelegem din priviri. Eu nu clachez. Nu mă enervează nimic din ce îmi zice. Orice se întâmplă eu râd”, a spus bărbatul înainte de o serie de secvențe de pe Drumul Eroilor care arată contrariul.

„Nu te da peste cap că nu o s-o mierlesc eu aici ca să o dau afară pe Anda Adam. Tre să fiu idiot”, a mai spus Serghei la un moment dat, în timpul unei probe.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.