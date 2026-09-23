Românii, lăudați de străini pentru ce au făcut la filmările Asia Express! Ce i-a impresionat cu adevărat: „Din toată cariera mea”

În al doilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii,

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt numeroase ore de filmare, ce nu au fost difuzate la TV, dar și o logistică impresionantă.

Descoperă în rândurile de mai jos de ce producătorii români au fost lăudați de străini și ce i-a impresionat cu adevărat.

Românii, lăudați de străini pentru ce au făcut la filmările Asia Express-Drumul Mătăsii! Ce i-a impresionat cu adevărat

În episodul al doilea din Jurnal de călătorie Asia Express, producătorii români au fost lăudați de străini pentru minunata muncă pe care au reușit să o facă la Drumul Mătăsii. Unul dintre cei care au apreciat eforturile echipei Asia Express a fost chiar Nikita Mararenko, Line Producer, ce are în palmares două premii BAFTA și opt premii Emmy!

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„Sunt producător de televiziune și film și eu și am filmat o mulțime de documentare diferite, reality-show-uri, de două ori premiat cu BAFTA pentru Race Across de World, de opt ori premiat cu Emmy pentru The Amazing Race și multe alte emisiuni de călătorie, îmi plac foarte mult, dar sunt și jurnalist, sunt dramaturg, sunt musician, sunt multe, pentru că viața e scurtă și trebuie să te grăbești ca să iei totul.

Pot spune sincer că, în toată caeriera mea, acesta este cel mai bun scenariu scris pentru realitate dintotdeauna. Felul în care abordezi cultura, sensibilitatea, mă impresionează cu adevărat, pentru că îmi place aborsarea ta și nu toată lumea face asta. Îmi plac misiunile de la școala din Buhara, cred că asta e preferata mea, se poate compara, comparând cu alte producții, cu Echolline și Antena 1 totul a fost lin, totul este bine organizat, am avut scouting gratuit, iar scoutingul (prospectarea) este cheia succesului.

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Credeți-mă sau nu, am avut o producție cu o lună înainte la care nu a făcut nicio cercetare (scouting), a fost o catastrofă de la început până la sfârșit, deci este foarte important și apreciez că investiți timp și bani pentru a face o prospectare adecvată, de aceea producția voastră este netedă acum”, a mărturisit Nikita Mararenko, Line Producer, lăudând producătorii români pentru filmările Asia Express.

Așadar, Drumul Mătăsii a reușit să impresioneze nu doar publicul telespectator, ci și producători străini de top.