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Situațiile dificile prin care a trecut Irina Fodor, în timpul filmărilor pentru Asia Express! Cum arată viața de prezentator

În al doilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor dezvăluit prin ce „chinuri” a trecut în timpul filmărilor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 11:47 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 12:45
Descoperă ce confesiuni a făcut Irina Fodor despre „chinurile” îndurate la filmările pentru Asia Express | Antena 1
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Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt numeroase ore de muncă și zeci de situații neprevăzute. În episodul doi din Jurnal de călătorie Asia Express, Irina Fodor a dezvăluit cum arată uneori viața pe platourile de filmare, dar și prin ce chinuri a trecut.

Situațiile dificile prin care a trecut Irina Fodor, în timpul filmărilor pentru Asia Express! Cum arată uneori viața pe prezentator. Ce a recunoscut, la Jurnal de călătorie

În al doilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a dezvăluit cât de dificilă poate să fie uneori viața unui prezentator. De parcă orele multe de filmare și de stat în picioare nu ar fi fost de ajuns, uneori, la „chinurile” îndurate de vedetă se adaugă și vremea neprietenoasă.

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„Doar uitați-vă la ce mă înconjoară aici, cât de frumos poate să fie Uzbekistan. Deocamdată suntem în Buhara, dar mi se pare de un farmec fără margini. Totul, arhitectura, mâncarea care este deliciosă-cine are mâncare, na.

Dar cred că și cei care primesc mâncare și nu o cumpără o să aibă parte de niște surprize foarte, foarte plăcute. Mă așteptam să fie mai frig, nu e și sunt foarte fericită. Am o geacă de iarnă la mine, dar nu cred că o să o folosesc pentru că sunt între 25 și 30 de grade, deși anterior am fost anunțați că o să fie, poate, între 10 și 17 grade Celsius”, a zis Irina Fodor inițial.

Irina Fodot la Asia Express-Drumul Mătăsii

Irina Fodot la Asia Express-Drumul Mătăsii

Lucrurile, însă, s-au schimbat complet în doar câteva zile, iar îndrăgita prezentatoare a show-ului și-a schimbat și ea părerea:

colaj foto cu irina fodor la asia express-drumul matasii

„Patru zile am rezistat în Uzbekistan fără geacă, fără acea geacă. Deci, nu mă judecați, dar s-ar putea să o mai vedeți în acest proiect de cel puțin cinci ori, dacă nu de zece. Vremea ne-a tăvălit pur și simplu, nu știi cu ce te să te îmbraci! Dimineața pleci cu lecția făcută: o să îmi iau multe straturi, arată maxima de 13 grade Celsius. Perfect! Și începi să pui: dresul numărul unu, dresul numărul 2, pijamalele plușate, egări, colanți, pantalonii de filmare și ai plecat. Te strânge, chiar și-așa, te strânge frigul în primele două ore ale cursei, adică îți e frig cu toate straturile pe tine. După care, în următoarele două ore, transpiri, dar deja nu mai ești într-un loc unde să te poți schimba, să scoți de pe tine, pentru că ori aștept concurenții, ori suntem în plin joc. Deci, nu mai există posibilitatea în care să mai pot scoate straturi de dedesubt. După care ajungi într-un moment de respiro și zici că gata, a venit momentul să te dezbraci, s-a făcut cald. Și începi să dai jos, soarele intră în nori, pornește vântul și se face din nou frig”, a mărturisit Irina Fodor într-o altă ocazie, după ce a văzut cât de schimbătoare poate să fie vremea în Uzbekistan.

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