Ce a pățit Irina Fodor când a vrut să filmeze lângă o cămilă, la Asia Express. Reacția neașteptată a animalului: „Aveam 2 secunde”

În primul episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a arătat ce a pățit, atunci când a vrut să filmeze lângă o cămilă.

Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt numeroase ore de muncă și zeci de situații neprevăzute.

Descoperă ce dezvăluiri a făcut Irina Fodor despre ce a pățit atunci când a vrut să filmeze lângă o cămilă, în primul episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

Ce a pățit Irina Fodor când a vrut să filmeze lângă o cămilă, la Asia Express. Reacția neașteptată a animalului, surprinsă la Jurnal de călătorie Asia Express

În primul episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express, telespectatorii au putut descoperi faptul că nu doar concurenții au o viață grea pe Drumul Mătăsii, ci și Iirna Fodor, care a avut de trecut prin numeroase situații complet neașteptate pentru a oferi publicului momente captivante.

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În timp ce voia să filmeze un scurt moment cu rol introductiv, aceasta a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută din partea unei cămile!

„Trebuia să fac un intro cu o cămiluță și lângă această cămilă era stăpânul ei, care mă anunța cu două secunde înainte să mă scuipe. Se pare că asta fac cămilele: se pregătesc, își umflă așa fălcuțele, colectează un ghem de chestii, ce or păpa ele acolo, salivă cu fân, ceva super! Își iau avânt și te scuipă.

Irina Fodor alături de o cămilă, la Asia Express-Drumul Mătăsii

Și aveam două secunde, veneam și dădeam repede o frază și când să mă scuipe, eu fugeam din cadru! Dar în rest, foarte de treabă cămiluțele pe aici, cu acest mic asteerix în subsolul cărții, cum ar veni. Scuipă cam din cinci în cinci minute și trebuie să vă feriți. Vă pup! Vă mai povestesc, că avem două luni de stat aici”, a dezvăluit Irina Fodor, în Jurnal de călătorie Asia Express.

Totuși, așa cum ne-a obișnuit deja, Irina Fodor a ales să vadă partea comică a situației și să facă astfel haz de necaz.

Irina Fodor a fost speriată de o cămilă, la Asia Express-Drumul Mătăsii