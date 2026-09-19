Iubita lui Gami a făcut o dezvăluire inedită despre trecutul ei și despre kilogramele în plus pe care le-a avut în trecut. Mărturisirea neașteptată a Erikăi Aylin.

Iubita lui Gami de la Power Couple a ajuns să cântărească 130 de kilograme. Ce a dezvăluit Erika Aylin despre trecutul ei | antena 1

Iubita lui Gami a vorbit deschis despre perioada în care s-a confruntat cu kilogramele în plus și despre schimbarea prin care a trecut ulterior. În cadrul discuției, aceasta a povestit că a ajuns să cântărească 130 de kilograme și că a decis să slăbească din ambiție, după ce a observat numeroase comentarii răutăcioase legate de greutatea corporală. Gami a ascultat-o și a avut o reacție sinceră la povestea ei.

Iubita lui Gami de la Power Couple a ajuns să cântărească 130 de kilograme

Partenera lui Gami a explicat că problema kilogramelor în plus a fost una cu care s-a confruntat personal și care a determinat-o, la un moment dat, să înceapă să vorbească despre experiența sa și pe TikTok.

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„O problemă cu care m-am confruntat eu... Am început să vorbesc pe TikTok că am avut 130 de kilograme”, a povestit aceasta.

Transformarea nu a venit însă peste noapte. Ea a mărturisit că a slăbit în primul rând din ambiție și că experiența proprie a făcut-o să înțeleagă mai bine prin ce trec persoanele care se confruntă cu probleme legate de greutate.

Un alt motiv care a determinat-o să vorbească public despre acest subiect a fost modul în care oamenii comentau în mediul online despre persoanele care aveau kilograme în plus. A observat că se vorbea adesea cu răutate despre greutate și a încercat, la rândul său, să le ofere sfaturi fetelor care treceau prin situații asemănătoare.

„Am slăbit din ambiție, am văzut că se dădea cu hate despre kilogramele în plus și mai dădeam sfaturi fetelor”, a spus iubita lui Gami.

Ea a recunoscut însă că și propria experiență a venit cu probleme de sănătate și că, la un moment dat, a ales să se oprească din a mai vorbi atât de mult despre acest subiect.

„Și eu am avut problemele de sănătate și apoi am spus stop”, a explicat aceasta.

Ce reacție a avut Gami

Gami a urmărit mărturisirea iubitei sale și a ținut să facă o precizare despre felul în care a perceput el această transformare. Creatorul de conținut a spus că nu a fost alături de ea în perioada în care a trecut prin procesul de slăbire și că, din acest motiv, nu poate spune că a fost martor direct la toate etapele prin care a trecut.

„Eu n-am fost acolo, eu m-am bucurat de rezultatul final”, a spus Gami.

Replica lui vine într-un context în care iubita sa a ales să vorbească deschis despre trecutul ei și despre drumul parcurs de la cele 130 de kilograme până la rezultatul de care este acum mulțumită. Experiența a determinat-o inclusiv să își folosească propria poveste pentru a le transmite mesaje și sfaturi celor care se confruntă cu probleme similare.

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Discuția scoate astfel la iveală o perioadă importantă din viața iubitei lui Gami, dar și modul în care acesta privește schimbarea prin care ea a trecut înainte ca cei doi să ajungă să își trăiască împreună povestea.