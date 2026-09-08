Mirela Vaida dezvăluie momentul în care a clacat la Asia Express. Ce a fost cel mai greu pentru ea | VIDEO

Mirela Vaida vorbește despre experiența de la Asia Express și recunoaște că a avut momente în care a clacat! Prezentatoarea mărturisește că a fost cât se poate de autentică și și-a permis să fie un om vulnerabil. Cel mai greu i-a fost să stea departe de familie.

Mirela Vaida a acceptat provocarea Asia Express, iar în acest sezon a decis să ia o pauză de la tot și să plece în cea mai tare experiență a vieții sale. În exclusivitate, prezentatoarea de la Acces Direct ne-a povestit cum a fost pentru ea toată această experiență.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Noapte grea pentru Loredana Chivu în Uzbekistan: „Mă ia panica pe străzile astea! De trei ore căutăm cazare și nu am găsit nimic!”

Mirela Vaida recunoaște că a avut momente în care a clacat la Asia Express

Vedeta ne-a mărturisit că Asia Express i-a dat posibilitatea de a fi un om autentic și vulnerabil și nu regretă nimic din ceea ce a făcut. Chiar dacă recunoaște că a avut momente în care a mai exagerat și chiar a clacat, Mirela Vaida susține că toate aceste elemente fac parte din competiție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât despre competiție, Mirela Vaida ne-a spus că a fost grea acomodarea, iar cel mai greu lucru a fost să stea departe de copiii ei, de familie. Cu toate că s-a obișnuit rapid, spune că a simțit lipsa familiei sale în tot acest timp. Mai mult, lipsa mâncării, lipsa locului de dormit și problema cu autostopul au contribuit la toată această greutate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A vrut să renunțe, dar a continuat

Mirela Vaida ne-a povestit că a avut momente și în care a spus că vrea să renunțe, dar își dădea seama rapid că nu e cea mai bună decizie și că trebuie să meargă mai departe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă și în această seară, dar şi mâine, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Mirela Vaida și Maurice Munteanu, schimb neașteptat de replici. Ce și-au spus