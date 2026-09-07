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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. What’s UP a făcut un atac de panică. Ce dramă din trecut a povestit

What’s UP a făcut un atac de panică puternic, chiar în mijlocul șoselei, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Acest context l-a determinat pe concurent să dezvăluie o dramă din trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 23:07 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 23:09
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Descoperă ce confesiune neașteptată a făcut artistul, la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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După ce au reușit să pozeze „un zâmbet de aur” și după ce au făcut rost de toate rechizitele de pe lista impusă de Irina Fodor, concurenții au făcut din nou autostopul. Acesta a fost momentul în care What’s UP a făcut un atac de panică extrem de puternic, chiar în timp ce se afla în mijlocul șoselei. Descoperă ce dramă din trecut a povestit artistul, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1.

What’s UP a făcut un atac de panică, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Ce dramă din trecut a povestit

Cele nouă echipe de la Asia Express-Drumul Mătăsii s-au întrecut la o fabrică de cărămizi, acolo unde au avut de îndeplinit diferite misiuni, în funcție de ceea ce a decis Maurice Munteanu. A urmat apoi un autostop, dar și o nouă misiune.

Odată ajunși la un bazar, concurenții au primit de la Irina Fodor misiunea de a face o poză cu un zâmbet de aur. Practic, echipele au căutat localnici cu dinți de aur și i-au pozat, apoi au primit o listă de rechizite de cumpărat cu suma pusă la dispoziție. După finalizarea acestor sarcini, concurenții au ajuns din nou la autostop și acesta a fost, de fapt, momentul în care What’s UP a făcut un atac de panică, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Concurentul nu doar că a trecut prin momente dificile, dar a și prins curajul să dezvăluie prin ce dramă a trecut în trecut.

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Miky, soția cântărețului, a vrut să traverseze șoseaua plină de mașini strecurându-se printre autovehicule, însă situația i-a stârnit una tac de panică puternic lui What’s UP.

„Stai un pic, că am demon! Înțelege-mă și pe mine, că om sunt! Mulțumesc! Am sechele, am fost lovit cu mașina. Iartă-mă. Când a venit âla în tinerețea mea, din stânga, eu nu l-am văzut pe ăla că vine, și atâta am simțit: bam! A sărit ochelarul, Patruzeci de minune din viață au dispărut în momentul ăla, că nu mai știu, m-am trezit într-o salvare cu mama, car evorbea cu mine: ești bine, mamă?”, a fost confesiunea dureroasă făcută de concurent.

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Mătăsii

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Mătăsii

„Doamne ajută, la toată lumea! Stai frumos! Nu apreciz distanța și nu pot! A plecat un demon din mine, un demon în suferință. Nu se poate, nu se poate așa ceva! Ce nervi am! Lăsați-mă în pace, cu lumea asta cu tot! Să mor eu acuma nespovedit pentru o emisiune! Eu stau aici până mâine!”, a zis What’s UP, care a avut un atac de panică puternic.

colaj foto cu What’s UP și Miky la Asia Express sezonul 14

La un moment dat, norocul a făcut că au apărut niște localnici care au trecut strada și concurenții au trecut odată cu ei, iar momentul tensionat a fost trecut cu bine.

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