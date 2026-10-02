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Ce s-a întâmplat cu echipele Asia Express înainte de startul cursei. Din culise: „Mi-am petrecut toată ziua la secția de poliție”

În al treilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express,

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 12:54 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 13:51
Descoperă ce detalii din culise au ieșit la iveală în episodul 3 din Jurnal de călătorie Asia Express | Antena 1
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Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt și multe ore de pregătire și planuri de securitate bine puse la punct. Chiar și așa, unele situații neprevăzute pot să apară. Descoperă detalii din culise în episodul 3 din Jurnal de călătorie Asia Express.

Ce s-a întâmplat cu echipele Asia Express înainte de startul cursei. Detalii din culise, în episodul 3 din Jurnal de călătorie Asia Express

În cel de-al treilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, coordonatorul de securitate al emisiunii a dezvăluit detalii neștiute din culise și astfel a ieșit la iveală ce muncă impresionantă face echipe de producție pentru ca totul să iasă bine și pentru ca echipele să fie mereu în siguranță.

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Înainte de startul cursei, pe Drumul Mătăsii, concurenții au avut parte de un instructaj făcut chiar de către coordonatorul de securitate Asia Express.

Concurenții Asia Express, la instructaj

Concurenții Asia Express, la instructaj

Aceasta este o procedură ce se aplică tuturor concurenților, înainte de începerea filmărilor. Chiar dacă la TV nu se văd momentele cu probleme, acest lucru nu înseamnă că ele nu există.

„Așadar, când am ajuns în China, am știut de la început, cu experiența anterioară pe care o am, faptul că China are trei reguli foarte stricte. Regula principală aici este disciplina. De exemplu, am făcut varianta franceză pentru Asia Express în China anul trecut și mi-am petrecut totă ziua la secția de poliție, încercând să îi scot pe concurenți. De cele mai multe ori este pentru că ar putea să fie o problemă de permis. Uneori intră în zona greșită, da rei nu știu și după aceea, din păcate, polițiștii ne arestează. Nu e o arestare propriu-zisă, o numesc administrativă, verificarea procesului și le place. Problema aici este că aveți șapte-opt tipuri de poliție. Cel administrativ, cel pentru drum, unul pentru controlul inteligenței și după ce încep să verifice permisul încep să se sune între ei și toți trebuie să dea undă verde, să putem pleca din nou în cursă și toate acestea necesită timp.

Imagine din China, la Asia Express

Imagine din China, la Asia Express

Ei bine, în alte țări, când începem o țară nouă, mai ales dacă e puțin sensibilă, întotdeauna facem o ședință informatică cu toți concurenții, încercăm să le explicăm, dar să spunem că e puțin teoretic. Cea mai bună modalitate de a te îmbunătăți în ceea ce privește comportamentul este de a învăța în teren și depinde și de cum este China, atât de mare. În două zone diferite poți avea tipuri diferite de oameni, tipuri diferite de comportament, așa că trebuie să le reamintim asta concurenților în fiecare zi.

Pentru concurenți cred că unul dintre cele mai mari provocări este să își transforme puțin comportamentul, căci aici oamenii sunt foarte timizi. De exemplu, când întrebi ceva, și sunt, să zicem, puțin agitați, nu le place asta. Preferă oamenii timizi, așa că trebuie să o iei încet, o iei ușor, pui întrebarea ușor. Acest lucru va lua timp, pentru că în general concurenții fac opusul, dar este normal, fiindcă este opus culturii”, a dezvăluit Damien Lecouvey, coordonator de securitate la Asia Express.

colaj foto coordonatorul de securitate de la asia express si imagini cu concurentii
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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