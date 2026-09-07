Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Mirela Vaida și Maurice Munteanu, schimb neașteptat de replici. Ce și-au spus

După o zi plină de misiuni, concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii s-au întâlnit cu Irina Fodor ca să afle cine a câștigat imunitatea. Descoperă ce schimb de replici au avut Maurice Munteanu și Mirela Vaida în ediția din 7 septembrie 2026.

În ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, la finalul unei zile pline de misiuni dificile, ce au testat nu doar forța fizică, ci și memoria și răbdarea, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor pentru a afla cine a câștigat imunitatea mare a primei etape.

În timp ce se prezenta clasamentul, între Maurice Munteanu și Mirela Vaida a avut loc un schimb de replici neașteptate. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi concurenți.

Mirela Vaida și Maurice Munteanu, schimb neașteptat de replici în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Ce și-au spus

După ce au avut de învățat și reprodus un dans tradițional uzbec, concurenții au avut parte de misiuni inedite la o fabrică de cărămizi. Au îndurat chinurile autostopului și provocarea de a găsi un loc de cazare și ceva de mâncare, au avut de realizat două misiuni într-un bazar și una la o școală, acolo unde au primit sarcina de a-și exersa capacitățile de memorare. La finalul unei zile lungi, cu misiuni surprinzătoare, concurenții au fugit spre punctul de întâlnire indicat de Irina Fodor, pentru a afla cine a câștigat imunitatea mare.

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Odată ce toți concurenții au ajuns, îndrăgita prezentatoare a stat de vorbă cu cele nouă echipe prezente la careu, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1.

„Cum a fost astăzi?”, a dorit Irina Fodor să știe.

„Mătasea e pentru data viitoare”, a zis Loredana Chivu, cu referire la faptul că Drumul Mătăsii a fost, mai degrabă, un drum al noroiului, după ploaia puternică.

„Mătasea broaștei”, a completat What’s UP.

„Pentru noi, Drumul Mătăsii fusese mocirlos. Dar și mătasea se face din viermi, deci până la urmă ai nevoie de ei ca să ajungi departe”, a spus Mirela Vaida.

Concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii

Văzând cât de liniștiți sunt concurenții, Irina Fodor a început să anunțe clasamentul, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express.

„Pe locul cinci au ajuns la mine What’s UP și Miky. Pe locul șase au fost Loredana și Ana. Pe locul patru au fost Valerie și Alex. Mirela și Oana au avut o zi grea și cred că nu o să i-o ierte prea ușor lui Maurice”, a zis Irina Fodor.

„Mie?! De ce, fetelor?”, s-a mirat concurentul.

„Au muncit foarte, foarte mult la cărămizi acolo, este greu, a început și ploaia”, a explicat Irina Fodor.

„Nu aș fi băgata-o la greu pe Mirela Vaida, de ce să o bag? Dar deja le distribuisem și deja veneau ceilalți”, a explicat Maurice.

„Nu mai avea unde să ne mai pună…Sanchi! Și ne-a lăsat la munca grea!”, a zis Mirela Vaida la testimonial.

„Jur, Mirela, nu am vrut să te bag la greu”, a mărturisit Maurice Munteanu.

„Eu mă așteptam să fim ultimele, eu nu îmi fac iluzii, eu știu unde mă aflu. Sunt o tipă realistă. Eu am înțeles în momentul ăla că suntem într-o competiție. Gata! A început Asia Express!”, a zis Vaida, clasată pe ultimul loc de data aceasta.