Oana Tomoiagă de la Asia Express și mama ei, în straie maramureșene, alături de Nicolai Tand. Moment autentic cu cei trei

Oana Tomoiagă de la Asia Express și mama ei au apărut în straie maramureșene alături de Chef Nicolai Tand. Cei trei au cântat o melodie tradițională și au surprins printr-un moment autentic.

Oana Tomoiagă, concurenta de la Asia Express, a publicat un clip video în care apare alături de mama ei și de Chef Nicolai Tand. Îmbrăcate în straie populare maramureșene, artista și mama sa au cântat împreună cu celebrul bucătar.

Oana Tomoiagă de la Asia Express și mama ei, în straie maramureșene, alături de Nicolai Tand

Oana Tomoiagă a publicat un clip video în care apare alături de mama ei și de Chef Nicolai Tand. Cei trei au oferit un moment autentic, în care tradițiile maramureșene, muzica și mâncarea s-au îmbinat perfect.

Concurenta de la Asia Express și mama sa au îmbrăcat straie populare din Maramureș, în timp ce Nicolai Tand avea pe el șorțul de bucătar.

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Cei trei au interpretat împreună melodia „Săracă inima me'”. În timp ce cântau, pe soba de pe prispă se afla o tigaie cu mâncare.

Oana Tomoiagă a împărtășit imaginile cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale și a ales o descriere simplă, dar sugestivă: „Un trio cu mama și Chef Nicolai Tand”.

Ce traumă are Oana Tomoiagă de la Asia Express. Artista a povestit ce i s-a întâmplat în copilărie

Oana Tomoiagă a vorbit despre o experiență dureroasă din copilărie, care îi provoacă și astăzi teamă de apă. Artista, cunoscută publicului și din emisiunea Asia Express, a povestit că totul a început în urmă cu mai mulți ani, când sora ei a fost la un pas de înec în timpul unei vacanțe la mare.

Experiența a marcat-o profund, iar de atunci nu se mai simte în largul ei atunci când se află în apă adâncă.

Artista a povestit că și-a amintit de această experiență în timpul unei probe din Asia Express. Momentul petrecut în apă a fost unul dificil pentru ea, iar situația i-a readus în minte teama pe care o are încă din copilărie.

Oana Tomoiagă a explicat că, în urmă cu mai mulți ani, se afla la mare împreună cu sora ei. Atunci, aceasta a fost cât pe ce să se înece.

„Am avut un moment în care am crezut că Asia Express se transformă în Ultimul înotător. Noroc cu Mirela, că altfel nu știu cum se termină povestea. Am o traumă din copilărie. Eram la mare cu sora mea, când ea a fost cât pe ce să se înece. De atunci, apa și cu mine avem o relație complicată. Între timp, am învățat să înot, tehnica o știu, teoria o stăpânesc, dar când nu mai ating fundul apei... se închide școala!”, a povestit artista pe Instagram.

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