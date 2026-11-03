Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu sportivul: „Am căzut rău!”

Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu sportivul: „Am căzut rău!”

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat la jocul de amuletă. Iată ce s-a întâmplat în timpul jocului.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 21:56 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:09
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Jocul de amuletă din semifinala Asia Express contează foarte mult la strângerea punctelor necesare pentru a trece în finală. Astfel că, bătălia a fost mare pentru primele două poziții. Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns pe primul, respectiv pe al doilea, loc la Irina Fodor și s-au calificat la joc.

Citește și: Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express. Ce a descoperit sportivul: „Nu știam dacă încap”

Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express

Irina le-a explicat regulile jocului și a dat startul. Echipele și-au făcut strategiile și au alergat să ocupe cele mai bune poziții.

„Miza știți care este! În afară de o amuletă de 1000 de euro oferită de Kaufland: ștampile!” îi anunță Irina.

„Cu Valerie și Alex am jucat un joc în primul stage”, relatează Gabi, care se gândește cât de importante sunt punctele puse în joc pentru clasamentul final.

„Chiar ne doream foarte mult să câștigăm acest joc”, mărturisește Alex. „E foarte important să-l câștigăm astăzi.”

„Și într-un final să câștigăm și noi în fața băieților!” adaugă Valerie.

„Acum noi știm că sunt puternici, știm că se înțeleg foarte bine. Au o conexiune foarte bună”, a spus Gabi.

„Echipă competitivă, nu se lasă ușor”, adaugă Alexuc.

Citește și: Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă și ce a nemulțumit-o pe Valerie Lungu

Penultimul joc pentru avantaj pe Drumul Mătăsii a venit și cu un accident pentru Alexuc. Aceștia au avut de descoperit un proverb.

„Unul dintre voi va fi cel care descrie, celălalt, cel care aleargă”, le spune Irina. „Unul dintre voi va sta pe o parte a canalului, celălalt, pe cealaltă parte.”

Gabi și Alex au fost ”alergătorii”, în timp ce Alexuc și Valeria au trebuit să descrie caracterele chinezești pe care le vedeau pe bărcuțe pentru coechipierii lor.

În timp ce încerca să îl facă pe Gabi să înțeleagă mai bine ceea ce îi desccrie, Alexuc a alunecat pe dreptele ude care duceau la canal. Acesta a căzut, însă a continuat jocul. Întrebat de Irina dacă are nevoie de un medic, el a refuzat și și-a continuat lupta pentru prețioasele puncte.

„Peste pod, trebuia să găsesc omul care e plecat cu barca”,a spus Alexuc.

Citește și: Ana-Maria Mocanu și Alin Alexuc, moment neașteptat la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul vânătorii de comori

Toți erau agitați, alergau și țipau unii la alții, într-un moment de adrenalină maximă. Valerie și Alexuc au început să le dea coechipierilor indicații din același punct, astfel că strigau pentru a se auzi unul peste celălalt.

„Valerie țipa și eu cum voiai s-o acopăr pe Valerie? Trebuia să țip mai tare”, explică Alexuc. „Nu mai înțelegeam nimic!”

„La mine se auzea un ecou total de la camere”, spune Gabi.

„Nu înțeleg cum explici”, se plânge Alex.

„La altă ieșire, am dat de niște scări, era și ud afară”, povestește Alexuc momentul căzăturii. „Alunec și sar în sus!”

„L-am văzut în apă până la brâu”, spune și Gabi.

Citește și: Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc: „Împreună sau separați?”

Chiar și când și-au găsit alte locuri, au avut parte de concurență, și anume niște gâște, care au intrat în ritmul concurenților.

„Eu îi văzusem pe Alexuc și pe Gabi că aveau mai puține decât noi și ei se plimbau pe canal”, relatează Valerie. „Eu am renunțat să mă mai plimb pe canal, doar să memorez și să vin cât mai aproape de Alex.”

„Eu nu înțelegeam ce voia să zică. Urla în disperare”, spune Alex.

colaj alexuc alin și valerie lungu
+30
Mai multe fotografii

Valerie a nimerit și lângă niște gâște care i-au răspuns la țipete, spre deliciul celor din jur.

Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express. Ce a descoperit sportivul: „Nu știam dacă încap”... Luptă decisivă la Asia Express! Cine a câștigat penultimul joc pentru avantaj și ce miză importantă a fost pusă în joc...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani Cum arată acum &#8222;fata de mingi&#8221; care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani
Observatornews.ro 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express, 3 noiembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în semifinala competiției
Asia Express, 3 noiembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO
Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x