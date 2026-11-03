Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu sportivul: „Am căzut rău!”

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat la jocul de amuletă. Iată ce s-a întâmplat în timpul jocului.

Jocul de amuletă din semifinala Asia Express contează foarte mult la strângerea punctelor necesare pentru a trece în finală. Astfel că, bătălia a fost mare pentru primele două poziții. Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns pe primul, respectiv pe al doilea, loc la Irina Fodor și s-au calificat la joc.

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Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express

Irina le-a explicat regulile jocului și a dat startul. Echipele și-au făcut strategiile și au alergat să ocupe cele mai bune poziții.

„Miza știți care este! În afară de o amuletă de 1000 de euro oferită de Kaufland: ștampile!” îi anunță Irina.

„Cu Valerie și Alex am jucat un joc în primul stage”, relatează Gabi, care se gândește cât de importante sunt punctele puse în joc pentru clasamentul final.

„Chiar ne doream foarte mult să câștigăm acest joc”, mărturisește Alex. „E foarte important să-l câștigăm astăzi.”

„Și într-un final să câștigăm și noi în fața băieților!” adaugă Valerie.

„Acum noi știm că sunt puternici, știm că se înțeleg foarte bine. Au o conexiune foarte bună”, a spus Gabi.

„Echipă competitivă, nu se lasă ușor”, adaugă Alexuc.

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Penultimul joc pentru avantaj pe Drumul Mătăsii a venit și cu un accident pentru Alexuc. Aceștia au avut de descoperit un proverb.

„Unul dintre voi va fi cel care descrie, celălalt, cel care aleargă”, le spune Irina. „Unul dintre voi va sta pe o parte a canalului, celălalt, pe cealaltă parte.”

Gabi și Alex au fost ”alergătorii”, în timp ce Alexuc și Valeria au trebuit să descrie caracterele chinezești pe care le vedeau pe bărcuțe pentru coechipierii lor.

În timp ce încerca să îl facă pe Gabi să înțeleagă mai bine ceea ce îi desccrie, Alexuc a alunecat pe dreptele ude care duceau la canal. Acesta a căzut, însă a continuat jocul. Întrebat de Irina dacă are nevoie de un medic, el a refuzat și și-a continuat lupta pentru prețioasele puncte.

„Peste pod, trebuia să găsesc omul care e plecat cu barca”,a spus Alexuc.

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Toți erau agitați, alergau și țipau unii la alții, într-un moment de adrenalină maximă. Valerie și Alexuc au început să le dea coechipierilor indicații din același punct, astfel că strigau pentru a se auzi unul peste celălalt.

„Valerie țipa și eu cum voiai s-o acopăr pe Valerie? Trebuia să țip mai tare”, explică Alexuc. „Nu mai înțelegeam nimic!”

„La mine se auzea un ecou total de la camere”, spune Gabi.

„Nu înțeleg cum explici”, se plânge Alex.

„La altă ieșire, am dat de niște scări, era și ud afară”, povestește Alexuc momentul căzăturii. „Alunec și sar în sus!”

„L-am văzut în apă până la brâu”, spune și Gabi.

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Chiar și când și-au găsit alte locuri, au avut parte de concurență, și anume niște gâște, care au intrat în ritmul concurenților.

„Eu îi văzusem pe Alexuc și pe Gabi că aveau mai puține decât noi și ei se plimbau pe canal”, relatează Valerie. „Eu am renunțat să mă mai plimb pe canal, doar să memorez și să vin cât mai aproape de Alex.”

„Eu nu înțelegeam ce voia să zică. Urla în disperare”, spune Alex.

Valerie a nimerit și lângă niște gâște care i-au răspuns la țipete, spre deliciul celor din jur.