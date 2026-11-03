Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc: „Împreună sau separați?”

Alin Alexuc și Gabi Torje formează una dintre cele mai puternice și îndrăgite echipe de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Recent, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe toți atunci când a anunțat despărțirea echipelor. Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Gabi TOorje după ediția de aseară a reality show-ului, dar și ce a zis despre relația lui cu Alin Alexuc.
Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc
În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Asia Express, concurenții au fost nevoiți să treacă prin diferite misiunie extrem de grele și istovitoare alături de un nou coleg de echipă, după ce Irina a amestecat echipele. A fost un moment extrem de greu pentru toți, însă ambiția de a merge mai departe, în marea finală a emisiunii, i-a determinat să lupte cu toate forțele.
După difuzarea ediției de aseară, Gabi Torje a transmis un mesaj despre relația lui cu Alin Alexuc.
„Ne-am completat de la distanță exact cum facem și când suntem împreună! Cum suntem mai buni,împreună sau separați ??”, a scris acesta pe pagina sa oficială de Instagram.
Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară: „Felicitări băieți, sunteți minunați!🤗🤗”, „Băieti cu bun simnț ,haioși , care știu să facă haz de necaz . Fără atâta inverșunare și disperare👍👍”, „Va descurcati bine și separat dar împreună aveți haz și putere mai multa! Bravo, băieți!”, „Un prieten adevărat, sincer, care e alături de tine oricând necondiționat valorează foarte mult! Asta înseamnă prietenia adevărată, compatibilitate la bine și la greu!”, „Sunteti bomba nucleara mai ales impreuna, dar si separat :)) Si sunteti norocosi sa va aveti ca si prieteni adevarati, mai ales in anumite situatii cand nimeni nu iti este alaturi”, iată doar o parte din numeroasele reacții pe care le-au avut internauții atunci când au văzut mesajul lui Gabriel Torje.