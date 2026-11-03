Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc: „Împreună sau separați?”

Descoperă ce mesaj a transmis Gabi Torje în mediul online, după difuzarea de ieri a emisiunii Asia Express. Află ce a spus despre relația sa cu Alin Alexuc.

Alin Alexuc și Gabi Torje formează una dintre cele mai puternice și îndrăgite echipe de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Recent, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe toți atunci când a anunțat despărțirea echipelor. Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Gabi TOorje după ediția de aseară a reality show-ului, dar și ce a zis despre relația lui cu Alin Alexuc.

Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Asia Express, concurenții au fost nevoiți să treacă prin diferite misiunie extrem de grele și istovitoare alături de un nou coleg de echipă, după ce Irina a amestecat echipele. A fost un moment extrem de greu pentru toți, însă ambiția de a merge mai departe, în marea finală a emisiunii, i-a determinat să lupte cu toate forțele.

După difuzarea ediției de aseară, Gabi Torje a transmis un mesaj despre relația lui cu Alin Alexuc.

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„Ne-am completat de la distanță exact cum facem și când suntem împreună! Cum suntem mai buni,împreună sau separați ??”, a scris acesta pe pagina sa oficială de Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară: „Felicitări băieți, sunteți minunați!🤗🤗”, „Băieti cu bun simnț ,haioși , care știu să facă haz de necaz . Fără atâta inverșunare și disperare👍👍”, „Va descurcati bine și separat dar împreună aveți haz și putere mai multa! Bravo, băieți!”, „Un prieten adevărat, sincer, care e alături de tine oricând necondiționat valorează foarte mult! Asta înseamnă prietenia adevărată, compatibilitate la bine și la greu!”, „Sunteti bomba nucleara mai ales impreuna, dar si separat :)) Si sunteti norocosi sa va aveti ca si prieteni adevarati, mai ales in anumite situatii cand nimeni nu iti este alaturi”, iată doar o parte din numeroasele reacții pe care le-au avut internauții atunci când au văzut mesajul lui Gabriel Torje.