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Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express. Ce a descoperit sportivul: „Nu știam dacă încap”

Gabi Torje și Alin Alexuc au avut asigurată cazarea, ajungând primii la Irina Fodor. Iată de ce surpriză au dat când au ajuns la gazda lor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 21:34 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 22:09
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Gabi Torje și Alin Alexuc a fost prima echipă calificată la jocul de amuletă. Se vor lupta crâncen cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru puncte prețioase în semifinală.

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Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express

Stresul cazării este unul care persistă pe toată durata aventurii Asia Express și reprezintă o presiune enormă pe umerii concurenților. Ei bine, unele echipe sunt avantajate și au cazarea asigurată.

Această șansă este câștigată cu greu și vine la pachet și cu alte avantaje: interacțiunea cu localnici, o masă asigurată și odihnă înainte de momente-cheie pe parcursul emisiunii.

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Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au avut asigurată cazarea în această seară. Aceștia s-au calificat la jocul de amuletă și s-au îndreptat spre gazdele lor pentru a se odihni.

„Aici e Crăciunul, mă, la doamna”, observă Alexuc înainte să intre în curtea casei.

„Cazările de la Irina sunt senzaționale de fiecare dată”, e de părere Gabi. „Apar după o zi grea, când ai nevoie mai mare să te odihnești!”

„Iar sunt scaune pentru mine și aici”, râde Gabi când vede o măsuță în curte cu scaune micuțe.

„Uite masa pentru Gabi și scaunele tot pentru Gabi”, prezintă Alexuc locul.

„Casa a fost spectaculoasă! Totul era în miniatură”, relatează Gabi.

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Alexuc s-a temut că va trebui să urce o scară interioară în spirală, pe care nu credea că o să încapă.

„Avea o scară interioară care urca în pod și noi am crezut că o să dormim într-o cameră sus”, a explicat el. „Avea un metru. Adică nu știam dacă încap să urc scările ălea!”

gabi torje și alin alexuc
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Din fericire nu a fost cazul și amândoi s-au putut odihni pentru cursa de a doua zi.

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