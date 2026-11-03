Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express. Ce a descoperit sportivul: „Nu știam dacă încap”

Gabi Torje și Alin Alexuc a fost prima echipă calificată la jocul de amuletă. Se vor lupta crâncen cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru puncte prețioase în semifinală.
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Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express
Stresul cazării este unul care persistă pe toată durata aventurii Asia Express și reprezintă o presiune enormă pe umerii concurenților. Ei bine, unele echipe sunt avantajate și au cazarea asigurată.
Această șansă este câștigată cu greu și vine la pachet și cu alte avantaje: interacțiunea cu localnici, o masă asigurată și odihnă înainte de momente-cheie pe parcursul emisiunii.
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Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au avut asigurată cazarea în această seară. Aceștia s-au calificat la jocul de amuletă și s-au îndreptat spre gazdele lor pentru a se odihni.
„Aici e Crăciunul, mă, la doamna”, observă Alexuc înainte să intre în curtea casei.
„Cazările de la Irina sunt senzaționale de fiecare dată”, e de părere Gabi. „Apar după o zi grea, când ai nevoie mai mare să te odihnești!”
„Iar sunt scaune pentru mine și aici”, râde Gabi când vede o măsuță în curte cu scaune micuțe.
„Uite masa pentru Gabi și scaunele tot pentru Gabi”, prezintă Alexuc locul.
„Casa a fost spectaculoasă! Totul era în miniatură”, relatează Gabi.
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Alexuc s-a temut că va trebui să urce o scară interioară în spirală, pe care nu credea că o să încapă.
„Avea o scară interioară care urca în pod și noi am crezut că o să dormim într-o cameră sus”, a explicat el. „Avea un metru. Adică nu știam dacă încap să urc scările ălea!”
Din fericire nu a fost cazul și amândoi s-au putut odihni pentru cursa de a doua zi.Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă și ce a nemulțumit-o pe Valerie Lun... Alin Alexuc, accident în timpul jocului de amuletă la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu sportivul: „Am căzut rău!”...