Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express. Ce a descoperit sportivul: „Nu știam dacă încap”

Gabi Torje și Alin Alexuc au avut asigurată cazarea, ajungând primii la Irina Fodor. Iată de ce surpriză au dat când au ajuns la gazda lor.

Gabi Torje și Alin Alexuc a fost prima echipă calificată la jocul de amuletă. Se vor lupta crâncen cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru puncte prețioase în semifinală.

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Alin Alexuc, surpriză de proporții la cazare, la Asia Express

Stresul cazării este unul care persistă pe toată durata aventurii Asia Express și reprezintă o presiune enormă pe umerii concurenților. Ei bine, unele echipe sunt avantajate și au cazarea asigurată.

Această șansă este câștigată cu greu și vine la pachet și cu alte avantaje: interacțiunea cu localnici, o masă asigurată și odihnă înainte de momente-cheie pe parcursul emisiunii.

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Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au avut asigurată cazarea în această seară. Aceștia s-au calificat la jocul de amuletă și s-au îndreptat spre gazdele lor pentru a se odihni.

„Aici e Crăciunul, mă, la doamna”, observă Alexuc înainte să intre în curtea casei.

„Cazările de la Irina sunt senzaționale de fiecare dată”, e de părere Gabi. „Apar după o zi grea, când ai nevoie mai mare să te odihnești!”

„Iar sunt scaune pentru mine și aici”, râde Gabi când vede o măsuță în curte cu scaune micuțe.

„Uite masa pentru Gabi și scaunele tot pentru Gabi”, prezintă Alexuc locul.

„Casa a fost spectaculoasă! Totul era în miniatură”, relatează Gabi.

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Alexuc s-a temut că va trebui să urce o scară interioară în spirală, pe care nu credea că o să încapă.

„Avea o scară interioară care urca în pod și noi am crezut că o să dormim într-o cameră sus”, a explicat el. „Avea un metru. Adică nu știam dacă încap să urc scările ălea!”

Din fericire nu a fost cazul și amândoi s-au putut odihni pentru cursa de a doua zi.