Asia Express, 4 noiembrie 2026. Concurenții, puși la încercare de misiuni neașteptate. Ce penalizări au primit

A început cursa pentru ultima șansă. Iată prin ce probe de foc au trecut.

Trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri din marea finală. Gabi și Alexuc, Mirela și Oana, Loredana și Ana au început cursa pentru ultima șansă. Ei au devenit mai întâi profesori, pentru a câștiga avantajul înainte de cursă. Aceștia au trebuit să găsească doi ”elevi” pe care să-i învețe despre România. Nu oricum, ci îmbrăcați în port național.

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Ce penalizări au primit

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Prima echipă care a plecat spre misiune a fost formată din Gabi și Alexuc. Când au ajuns la locație, au descoperit o lume incredibilă. În mijlocul munților, chinezii au contruit un traseu deosebit, o pistă lungă de 4 kilometri. Aici concurenții și-au pus la încercare abilitățile fizice și mentale.

Însă până acolo au avut parte de o altă surpriză: cum se ajunge la pistă? Ei bine, răspunsul este: „Căluții care urcă la cer.”

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Este vorba de un carusel imens, cu mai multe rânduri de căluți pe care trebuie să te urci pentru a ajunge la pista de karturi.

Pe Drumul Mătăsii, Alexuc a întâmpinat diferite probleme din cauza înălțimii sale, iar ediția de astăzi pare să nu fie o excepție.

„Te pune pe căluț”, spune amuzat Gabi. „Căluțul lui Alexuc plângea!”

„Uite ce frumusețe aici, Gabi”, îi spune Alexuc, după ce au ajuns în vârf.

Deși Gabi se teme de înălțime, a spus foarte sincer că face proba orice ar fi: „Adrenalina este mare și faptul că mătasea este roșie ne face la fiecare pas să încercăm să avansăm și să câștigăm minute față de echipele care vin din urmă.”

Tocmai din cauza fricii sale de înălțime atât Loredana și Ana, cât și Mirela și Oana nu le-au dat șanse la această misiune băieților și au pornit mai încrezătoare.

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De la căluți au pornit pe pista de karturi, însă nu doar viteza era crucială în această probă, ci și atenția. Concurenții trebuiau să rețină semnele zodiacale chinezești, în ordinea în care erau poziționate pe pistă și, în același timp, să nu depășească o durată de 6 minute.

De asemenea, există penalizări: „Dacă ați greșit 1-3 simboluri, mai dați o tură completă cu căluții. Dacă greșiți 4, mai dați două ture cu căluții...”

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„Dacă ajungeți peste 6 minute, veți fi penalizați”, a adăugat Alexuc. „Ne-am împărțit un pic: 6 le vezi tu, 6 le țin eu minte.”

Băieții s-au bucurat de această probă, deși au primit penalizare. Aceștia au dat încă o tură cu căluții înainte să plece la următoarea locație.

„Pedeapsa putea fi și mai gravă”, e de părere Gabi.

Celelalte două echipe au întâmpinat mari probleme la memorarea semnelor zodiacale, ceea ce le-a făcut să piardă mult timp la carusel pentru a ispăși penalizările.