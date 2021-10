Asia Express, 4 octombrie 2021. Zarug a avut lacrimi de emoție. Ce lucru complet neașteptat i s-a întâmplat: „Mă omorâți cu zile”

În ediția 11 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express, concurenții au trecut prin misiuni grele și răsturnări de situație neașteptate, iar totul s-a terminat efortul de-a căuta un loc pentru cazare.

Când credea că totul este pierdut, după o zi în care i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri din partea medicilor, Zarug a avut parte de o „minune” la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Când a văzut despre ce este vorba, concurentul a lăcrimat de emoție.

Ediția 11 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express a testat din plin răbdarea concurenților. Aceștia au fost nevoiți să treacă printr-o probă inedită la o ruinele unei biserici, au intrat în pielea lui Moș Nicolae și au împărțit cadouri unor copii și s-a aflat cine a câștigat imunitatea, în această etapă.

La finalul unei zile istovitoare, concurenții au fost nevoiți să își caute cazare și, de data aceasta, lucrurile nu păreau deloc ușoare pentru Zarug și Lorelei. Cei doi se plimbau epuizați pe străzi atunci când au decis să abordeze un tânăr.

Acesta le-a ascultat povestea și a decis să îi ajute, deși tocmai se pregătea să plece în satul mamei sale, care tocmai se externase din spital după o operație suferită la picior.

„Are cancer, face chimioterapie”, a fost replica tânărului, care a promit că îi va ajuta cu bani pe concurenți.

Zarug și Lorelei i-au explicat că trebuie să plătească el cazarea, fiindcă regulile de la Asia Express impun echipelor să nu accepte bani. Fără să mai stea pe gânduri, bărbatul a chemat o mașină și au pornit spre hotel, dar ceea ce a urmat a adus lacrimi în ochii concurenților.

„Îmi pare rău că nu am mulți bani. Scuze, vreau să vă ajut. De când a venit pandemia nu mai lucrez și asta e o problemă. Nu am mulți bani, dar o să folosesc banii pentru chirie. Trebuie să plătesc chiria mâine, dar o să îi spun că nu am cum. Mai bine vă ajut pe voi”, a fost replica total neașteptată a bărbatului.