Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Cea mai spectaculoasă misiune! Echipele au tras cu arma și au cărat victime rănite

Concurenții de la Asia Express-Drumul Eroilor au avut parte de cea ami spectaculoasă misiune în ediția din 14 octombrie 2025. Îmbrăcați în uniforme militară, aceștia și-au luat cât se poate de în serios rolul de militari și au descoperit o mică parte din ororile trăite de vietnamezi în timpul războiului.

După ce au petrecut noaptea la gazdele lor, care i-au uimit cu povești emoționante despre războiul ce a lăsat și azi răni adânci, concurenții au îmbrăcat uniforma militară și au pornit la drum, către Monkey Bridge.

Odată ce au ajuns acolo, echipele au făcut ochii mari când au aflat ce trebuie să facă, de fapt, în edițai 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 14 octombrie 2025.

Mai exact, concurenții au fost puși să găsească o persoană rănită, aducând-o la linia de sosire în 30 de minute, dar și să ridice muniția, echipamentul și alte instrucțiuni.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii ajunși și au dat un dezavantaj actorilor: un număr dublu de întrebări. Echipa s-a ghidat după fumul galben, apoi s-a echipat corespunzător, a luat o targă, un pistol și a pornit la drum. Concurenții au fost puși să tragă într-o doză metalică folosind pistolul, totul în timp ce erau atacați de un inamic deghizat.

„Mi-a dat în față, mă nimerea!”, a zis Gabi Tamaș.

Apoi, concurenții au fost puși să nimerească în ținte cu grenade și să își salveze victima. A urmat momentul în care au pansat victima și au cărat-o cu targa peste pământ și bălți. Rând pe rând și alte echipe au ajuns la locul misiunii și s-au apucat imediat de treabă. Nu a fost deloc ușor, mai ales că „victimele” au fost adulți în toată regula.

La final, nu doar Gabi Tamaș a fost „lovit” cu arma inamicului, ci și Cătălin Bordea.

