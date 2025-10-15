Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Concurenții s-au întrecut pentru a doua imunitate a etapei! Ce a anunțat Irina Fodor

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 15 octombrie 2025, concurenții au luptat pentru o amuletă și pentru cea de-a doua imunitate. Descoperă ce s-a întâmplat.

Ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a dezvăluit ce echipă a câștigat prima imunitate din etașa a șasea, dar și la cine a mers amuleta în valoare de 1000 de euro. În plus, concurenții au luptat și pentru cea de-a doua imunitate a etapei.

Cine a câștigat prima imunitate a etapei, în ediția din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 15 octombrie 2025, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor pentru a afla cine a câștigat imunitatea.

„Ce zi, dragii mei! Am simțit că v-ați întors la mine plini de emoție și de multă energie”, a zis Irina Fodor.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu au ajuns primii de data aceasta, așa că li s-au luat din valiză suma de 2.500 de euro, ce se va adăuga marelui premiu. Total este acum 32.500 de euro.

„Dragii mei, acesta era cel mai important lucru. Acum să vedem care și cum a răspuns la întrebări, căci acest lucru schimbă clasamentul”, a zis Irina Fodor.

Astfel, pe locul șapte au fost Anda și Joseph, pe locul șase au fost Olga și Karmen, pe locul cinci Ștefan și Alex, pe locul patru au fost Emil și Alejandro, pe locul trei au fost Alina și Cristina, pe locul doi au fost Cătălin Bordea și Nelu Cortea, iar imunitatea a fost luată de Gabi Tamaș și Dan Alexa.

„Am văzut bănuții și mi-am dat seama că mâncăm o mâncare caldă și bem o bere rece”, a zis Gabi Tamaș.

„Noi, în schimb, continuăm cursa. Mai avem lucruri de făcut, pentru a fi în ton cu visurile și speranțele care au transformat fața unei națiuni. Vom dedica un întreg episod jocurile vietnameze. Prin ele și-au recâștigat zâmbetele, încrederea și unitatea. Noi o să începem cu jocul care se numește turnul din Hanoi. Veți începe în funcție de clasament”, a anunțat Irina Fodor.

Prima echipă care s-a apucat de joc a fost cea formată din Cătălin Bordea și Belu Cortea și rând pe rând, la o anumită distanță de timp, și celelalte echipe s-au apucat de treabă. Primii care au reușit au fost chiar Cortea și Bordea, care au primit plicul cu locația ce va stabili cine intră la jocul pentru amuletă. A urmat apoi momentul cu autostopul, când echipele și-au folosit toate abilitățile de convingere.

Prima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Nelu Cortea și Cătălin Bordea, urmată la doar câteva secunde de cea formată din Emil Rengle și Alejandro, dar și de Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Bucuria a fost mare atunci când au realizat că se califică la amuletă. Pentru celelalte echipe, cursa s-a oprit și au început să își caute cazare. De data aceasta, cazările găsite de concurenți au fost ceva mai confortabile și toți au părut mult mai mult mulțumiți.

Cine a câștigat jocul de amuletă în ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

A doua zi a început în forță cu un joc de amuletă plin de adrenalină, în ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 15 octombrie 2025.

„O să ne ditrăm tare azi. V-am pregătit un spectacol în adevăratul sens al cuvântullui. O să fie niște jocuri de plajă din Vietam, unele mai cunoscute, altele sunt jocuri apărute din triburi. Sunt patru jocuri în total. La fiecare joc se câștigă puncte.

Primul joc se va juca pe rând. În ring, câte unul din fiecare echipă va avea în mână o figurină. Ceilalți trebuie să îi dărâme figurina, cine o scapă pierde. Atingeți doar figurina, nu persoana”, a fost primul joc anunțat de Irina Fodor.

La al doilea joc, concurenții au primit o țintă cu pozele lor și o arbaletă. Concurenții trebuie să tragă și concurentul care rămâne cu poza pe panou câștigă. Cine pierde toate pozele de pe panou nu mai are dreptul de a mai trage.

La al treilea joc, concurenții au primit mingi și tăvițe de bambus. Sarcina a fost să arunce mingile intr-o tăviță în alta, mergând până în dreptul unor coșuri cu puncte. Nu ținutul mingii pe tavă a fost greu, ci nimeritul coșurilor cu puncte.

La următorul joc, concurenții au fost puși să arunce cu săculeții în cercul indicat, aflat la înălțime. Unul trebuie să arunce, celălalt merge să prindă. Primul care a băgat a fost Cătălin Bordea, iar apoi punctele au început să curgă și la ceilalți.

La final, amuleta de 1.000 de euro a fost câștigată de Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Apoi, echipele de la jos s-au întâlnit și cu ceilalți concurenți și Irina Fodor a dat vestea câștigului, dar și informații despre cursă.

Cătălin Bordea, cerere în căsătorie la Asia Express-Drumul Eroilor

Un moment neașteptat a fost atunci când Karmen a zis că vrea să o mărite pe Olga la Asia Express. Irina Fodor s-a oferit să fie prezentatoare la nuntă, cameraman oricum au, așa că a lipsit doar mirele! Și atunci, Cătălin Bordea, „mirele chel ieșit din dubă”, s-a pus în genunchi și i-a oferit un borcan de zacuscă, în loc de inel. Momentul a fost unul extrem de amuzant, dar apoi totul s-a terminat brusc, fiindcă echipele au plecat la autostop.

Apoi, de îndată ce au ajuns la mission board, echipele au aflat ce au de făcut: „Veți descoperi un joc îndemânare care că va testa abilitățile de comunicare. Jocul se numește Dap Niwu, adică Încredere oarbă. Este nevoie să te bazezi pe partener astfel încât să îl poți ghida fără a spune un cuvânt. Alegeți unul dintre animalele de pe masă. Aceste animale se numesc Thu Huyt și sunt fluiere. Alegeți un plic pentru a descoperi culoarea voastră. În sat veți găsi atârnate obiecte ceramice cu aceeași culoare. Misiunea Voastră este să le găsiți și să le spargeți, pentru a afla adresa la care vă aștept, în orașul Hue. Unul dintre voi va fi legat la ochi și va trebui să spargă obiectele, în timp ce partenerul o să îl ghideze, folosind Thu Huyt. Conform tradiției, ghidul poate da instrucțiuni doar fluierând, așa că înainte să începeți creați-vă un sistem de comunicare, bazat pe fluierat, care să conțină cel puțin comenzile ÎNAINTE, ÎNAPOI, DREAPTA, STÂNGA, STOP, LOVEȘTE. Dacă sunteți prima echipă, puteți îcnetini o echipă rivală care va fi obligată să aleagă broasca țestoasă, ceea ce le va face misiunea mult mai grea. Mult succes! Țuca”.

În unele oale erau bucăți de puzzle cu locația unde se află Țuca. Fără să mai stea pe gânduri, Karmen și Olga s-au apucat de treabă, căci ele au ajuns primele. Apoi, rând pe rând, și alte echipe au ajuns la locul cu pricina.

Concurenții s-au întrecut pentru a doua imunitate a etapei, în ediția din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

Concurenții au mers mai departe și au încercat să spargă cât mai rapid și cât mai multe oale. Nu a durat mult și au apărut momentele tensionate, stresul și adrenalina. După ce au cules toate piesele de puzzle și le-au așezat corect, concurenții au aflat destinația următoare și, fără să mai stea pe gânduri, au pornit la drum. Echipele au trăit apoi alte emoții la autostop, căci miza e mare.

În timp ce se aflau în mașină, Irina Fodor a dat concurenților încă un joc, dar lingvistic. Fiecare s-a descurcat cum a putut mai bine. Echipele au ajuns la Irina Fodor și au dat testul cuvintelor, în ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. La final, Irina Fodor le-a anunțat pe Karmen și pe Olga că au primit cazare, fiindcă au ajuns primele, dar abia mâine vor afla cine a câștigat imunitatea.

