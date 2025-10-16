Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Echipele s-au transformat în lei dansatori și au făcut spectacol! Ce coregrafie au avut

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, la una dintre misiuni, echipele de la cursa pentru ultima șansă au avut de învățat o coregrafie.

În cursa pentru ultima șansă, din ediția 24 din data de 16 octombrie 2025, cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă au fost nevoite să treacă prin mai multe misiuni, una dintre ele fiind aceea de a se costuma în lei și de a face un dans tradițional din Vietnam, după o anumită coregrafie.

Echipele de la cursa pentru ultima șansă s-au transformat în lei și au făcut spectacol! Ce coregrafie au avut la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro, Anda Adam și Joseph și Alina Pușcău și Cristina Postu au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 24 din data de 16 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat când Cătălin Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor

Irina Fodor le-a dat sarcina de a fi, pentru scurt timp, ghizi pentru turiștii din zonă. Apoi, concurenții au făcut ofrande într-un templu cunoscut și au mers la o piață să vândă flori ca să strângă banii necesari pentru a cumpăra o rochie și o pălărie mov. După această misiune, concurenții au învățat cum se fac bețișoarele parfumate, apoi au trecut la treabă, iar sarcina lor a fost să facă bețișoare, dar și să recunoască și să spună în vietnameză aromele.

A urmat misiunea în care concurenții au fost puși să facă buchete de bețișoare, apoi să meaargă la Mausoleul Împăratului Khai Dinh. Acolo, echipele s-au transformat în lei dansatori și au fost puse să danseze după modelul oferit, dar coregrafia nu a fost deloc simplă!

„Ne-a căzut fața! Mi se pare o misiune imposibilă”, a zis Anda Adam.

Toți au făcut ochii mari când au realizat ce îi așteaptă! Totuși, teama de eliminare i-a ambiționat suficient de mult pentru a urmări cu atenție dansul și pentru a-l reproduce.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.