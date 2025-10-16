Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat când Cătălin Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 24 din 16 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, atunci când Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții imuni s-au întâlnit la hotel. Dan Alexa și cu Gani Tamaș stăteau la masă cu Olga Barcari și Karmen atunci Nelu Cortea și Cătălin Bordea și-au făcut apariția.

Ce s-a întâmplat când Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor de la Asia Express-Drumul Eroilor, în ediția din 16 octombrie 2025

Dan Alexa și cu Gani Tamaș au fost fericiți pentru fete și le-au felicitat. Când stăteau și glumeau, iată că și-au făcut apariția și Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

„E o intrigă totală, au intrat pe marșul mirilor. Misterul s-a elucidate”, au zis băieții imuni.

„Olga era de o timorare fantastică. Nu mai știa ce să facă”, a zis Bordea la testimonial.

„Când sunt în preajma unui bărbat devin sfioasă. Abia mă relaxasem și eu atunci când a apărut”, a zis Olga Barcari.

„M-ați hăituit un stagiu întreg, dar și pe ea, m-ați făcut să o cer cu o zacuscă”, a glumit Cătălin.

Tachinările au continuat la adresa celor doi foști iubiți și s-a readus în discuție „nunta” celor doi.

După masa, Karmen a anunțat că „nunta s-a încheiat” și toată lumea a ciocnit pahare cu veselie.

„Ce e în Asia Express rămâne în Asia Express”, au zis Bordea și Olga, la final.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.