Lisa Rinna, de nerecunoscut la 62 de ani. Cum a încercat să o imite pe Lady Gaga

Lisa Rinna a fost de nerecunoscut în timpul unei apariții recente pe covorul roșu, când aspectul său a fost comparat cu cel al celebrei Lady Gaga.

La 62 de ani, Lisa Rinna a avut o transformare notabilă pe covorul roșu al 2025 Fashion Awards, din Marea Britanie.

Aspectul vedetei a fost asemănat cu cel al lui Lady Gaga, celebră pentru aparițiile sale care captează atenția, scrie Daily Mail.

Rinna a renunțat la părul închis la culoare și a optat pentru un look cu par blond, aproape alb.

Vedeta a avut și sprâncenele albe și o rochie cu umeri exagerați, în alb și negru, care i-a pus în evidență talia.

Lisa Rinna, de nerecunoscut la 62 de ani

Lisa Rinna a fost de nerecunoscut pe covorul roșu după ce și-a ascuns părul închis la culoare sub o perucă blondă, voluminoasă, care părea desprinsă direct din garderoba lui Gaga.

Cu sprâncenele decolorate, Lisa a purtat un costum neobișnuit în carouri alb-negru, cu un alt element clasic Gaga, respectiv umerii supradimensionați.

Anul acesta, ceremonia Fashion Awards a fost găzduită de actorul Colman Domingo, care a adus un omagiu originilor britanice ale premiilor cu o ținută Burberry pe covorul roșu.

Considerată una dintre cele mai importante seri din lumea modei, ceremonia onorează unele dintre cele mai spectaculoase nume și chipuri din industria modei la nivel global.

Evenimentul anual a început în 1989 și era inițial cunoscut sub numele de British Fashion Awards, până în 2016. Atunci, numele a fost schimbat pentru a reflecta mai bine diversitatea globală a talentelor recunoscute. Tot din 2016, ceremonia are loc anual la Royal Albert Hall.

Lisa Rinna și-a schimbat look-ul de-a lungul anilor

După ce a devenit cunoscută la începutul anilor 1990, Rinna și-a schimbat look-ul de mai multe ori. Vedeta e căsătorită cu actorul Harry Hamlin din 1997, alături de care are 2 fiice, Delilah Belle și Amelia Gray.

Recent, au apărut în presă informații despre fiica ei, modelul Amelia Hamlin, și noua sa relație.

Tânăra de 24 de ani și-a făcut publică noua relație. Amelia a fost surprinsă alături de Nicolai Marciano, moștenitorul imperiului de modă Guess. Tatăl lui Nicolai e Paul Marciano, 73 de ani, cofondatorul celebrului brand.

Rinna a devenit cunoscută datorită serialului Days of Our Lives, unde a interpretat-o pe Billie Reed. Ulterior, a primit și rolul lui Taylor McBride în serialul de succes Melrose Place.

Rinna și-a construit și propriul brand, Rinna Beauty, care a avut succes în lumea frumuseții și machiajului. Ea a apărut la numeroase evenimente de modă în ultimii ani, cu apariții spectaculoase care au captat atenția.