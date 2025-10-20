Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din această ediție. Ce au avut de făcut

Ediția din 20 octombrie 2025 a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor a adus o nouă serie de provocări spectaculoase, tensiuni între concurenți și o luptă strânsă pentru imunitatea mare, cea care le asigură câștigătorilor liniștea pentru următoarea etapă.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 23:58 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 00:01

După o cursă plină de adrenalină prin peisajele exotice ale Filipinelor, Anda Adam și partenerul ei, Joseph, au reușit să se impună și să obțină imunitatea mult râvnită.

O ediție plină de tensiune și misiuni neașteptate, la Asia Express, 20 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare

Concurenții au avut de îndeplinit o serie de probe solicitante, printre care și misiunea cu sarea, care le-a pus răbdarea la încercare.

Cursa nu a fost lipsită de momente tensionate între Anda Adam și Joseph. Artista, vizibil agitată de teama că nu ajung la Irina Fodor, a avut un schimb de replici aprinse cu partenerul ei de echipă.

„Ce mă disperi! Vine cu noi omul, e pe motor că ne conducă! Nu se ia nimeni de el, demento! Nu e nimeni încăpățânat. Câtă minte ai uneori. Doamne ferește!”, a spus Joseph, vizibil nervos.

Anda, la rândul ei, a reacționat prompt: „Mă disperați toți! Trebuie să ajungi la plaja numărul doi. Moșul nu știe! Ești încăpățânat, uite unde arată maps-ul!”

Cu toate acestea, cei doi au reușit să se redreseze rapid și să ajungă la Irina Fodor, acolo unde i-au întâlnit și pe Emil și Alejandro.

Gazda emisiunii, Irina Fodor, i-a întâmpinat pe concurenți cu un zâmbet cald după o zi istovitoare. „Clasamentul îl discutăm la careu! Beți și voi ceva rece”, le-a spus aceasta, înainte de a anunța rezultatele.

Ultimii care au ajuns au fost fotbaliștii, întâmpinați cu o minge de fotbal, moment care a adus zâmbete și relaxare după o cursă intensă.

Clasamentul final al ediției a fost următorul:

  • 1. Anda Adam și Joseph – imunitate mare
  • 2. Emil Rengle și Alejandro
  • 3. Alex Ion și Ștefan Floroaica
  • 4. Karmen și Olga
  • 5. Dan Alexa și Gabriel

„Dragii mei, mă simt ca în Asia și America Express, eu stau și aștept mult de tot. Mai avem puțină treabă azi, în ce ordine ați ajuns la mine, ia să vedem!... Echipa imună este Anda Adam și Joseph!”, a anunțat Irina Fodor, spre bucuria celor doi câștigători.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

