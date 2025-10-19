Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Misiuni dificile și un joc de amuletă spectaculos pentru echipe. Ce au avut de făcut

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025.

În ediția precedentă, o echipă a fost eliminată din competiție. Este vorba despre Alina Pușcău și Cristina Postu, pentru care medalia a fost roșie. Echipele rămase în competiție s-au întâlnit apoi cu Irina Fodor pentru o nouă zi plină de aventură! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025.

Ce s-a întâmplat în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025

Irina Fodor s-a întâlnit cu echipele pentru a le prezenta următoare misiuni din ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

„Sunteți gata de a începe o nouă etapă în Drumul Eroilor? Este penultima de pe coama dragonului. După cum ați văzut, chiar dacă are o stea galbenă în frunte, dragonul are niște dinți foarte frumos coloraț. Cu cât vom avansa, totul se va schimba, de la peisaje, tradiții și felul oamenilor de a fi, totul va fi dferit. Vom merge către coastă, pe plaje, prin sate pescărești, orașe cochete atunci când avem norocul și temperaturi așa cum v-ați dorit voi (...). Ne așteaptă o călătorie plină de contraste și minuni, dar și misiuni! Suntem în satul statuilor albe. Zona este cunoscută pentru stâncile sale de marmură. Se spune că aproape 3000 de sculpturi sunt în lucru chiar acum. Haideți să vă spun care este misiunea. Voi aveți aici în plic niște ghicitori. De fapt, mai mult descrierea unor statui. Trebuie să găsiți aceste statui în parc și va trebui să găsiți piesele care lipsesc din acest puzzle din fața voastră. Va trebui, până la urmă, să faceți un leu din marmură. Pentru asta va trebui să găsiți bucățile lipsă. Pentru a găsi bucățile lipsă, trebuie să găsiți statuile”, a explicat Irina Fodor, în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, ediția din 19 octombrie 2025.

Echipele s-au apucat imediat de treabă și au privit atent în jur, în căutarea săculeților cu numele specifice fiecărei echipe. Nu a fost o sarcină deloc simplă, fiindcă ghicitorile transmise de Irina Fodor au dat destul de multe bătăi de cap celor cinci rămase pe Drumul Eroilor, în ediția 25 din data de 19 octombrie 2025. Totuși, indiciu după indiciu și piesă după piesă, echipele au reușit într-un final să adune toate bucățile leului și să facă puzzle-ul. Când au terminat tot, concurenții au primit un plic roșu cu următoarele indicii.

„Sculpturile sunt doar una dintre frumusețile din Quang Nam. A doua este un animal viu, un adevărat simbol al regiunii (...). Rugați șoferul să oprească, adunați niște iarbă și hrăniți-l. Faceți o poză și trimiteți-mi-o, pentru noi instrucțiuni. Vă pup, Țuca”, scria în următorul plic.

A urmat din nou autostopul, unde echipele și-au folosit toate abilitățile de convingere pentru a se îndrepta către următorul obiectiv din misiune. În teorie sună simplă, dar practica a fost dificilă, mai ales pentru Anda Adam. Bivolul vietnamez a fost totuși pașnică, așa că realizarea pozei s-a făcut rapid și cursa a continuat. Apoi, o altă misiune a urmat:

„Bărcile coș sunt o tradiție vietnameză și se numesc Thuyen Thung. Veți învăța principiile de navigație cu aceste bărcuțe. Apoi, veți vâsli de-a lungul canalului. Barcagiul o să vă dea un nou plic. Mult succes, Țuca”, scria pe mission board.

Și uite așa, concurenții au urcat în bărcuțele rotunde și au privit atent la indicațiile barcagiului. Toți au fost de-a dreptul uluiți de aceste micuțe ambarcațiuni. Surpriza cea mare abia apoi a venit, când au descoperit faptul că trebuie să se rotească rapid cu barca pe apă, ca într-un dans. De îndată ce au reușit să facă această probă, a urmat un nou plic roșu, cu vești:

„Doar primele trei cupluri care ajung la mine se vor califica la jocul de amuletă și Joker! Vă aștept”, a transmis Țuca.

A urmat autostopul și o nouă porție de adrenalină și suspans, în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 19 octombrie 2025.

În goana de a ajunge la Irina Fodor, Alejandro a luat rucsacul ce aparținea lui Karmen. La sugestia lui Emil Rengle, cei doi s-au apucat să scoată haine și accesorii din rucsacul artistei.

La jocul de amuletă s-au calificat Anda Adam și Joseph, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dar și Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Între timp, Karmen a descoperit că ea s-a ales cu rucsacul lui Alejandro!

Ce echipă a câștigat jocul de amuletă din ediția 25 a emisiunii Asia Express, din data de 19 octombrie 2025

Irina Fodor a explicat care sunt regulile jocului de pe plajă. De data aceasta, proba a fost mai mult decât solicitantă. După numeroase eforturi, iată că echipa galbenă, formaată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, a fost aceea care a reușit să câștige amuleta de 1.000 de euro și Jokerul acestei etape.

Apoi, echipele s-au reîntâlnit la careu pentru a afla cine a câștigat amuleta, dar și care este următoarea misiune.

Jokerul extras de cei doi învingători a fost: „Un concurent din orice cuplu trebuie să fie legat la ochi până la următorul careu”.

„Acest Joker ne poate ajuta la momentul oportun”, a zis Ștefan Floroaica la testimonial.

„În orășelul în care suntem acum, toată lumea face lampioane. De asta vedeți atât de mulți turiști în jur, fiindcă noaptea e un logic magic. Cineva nu va vedea nimic. Cine să fie?”, a zis Irina.

„Nu legăm pe nimeni deocamdată”, a zis Alexandru Ion, în ediția 25 din 19 octombrie 2025.

„Cursa care începe acum o să fie una specială, dragii mei. Trebuie să vă mai spun ceva: aici s-au făcut cele mai frumoase poze din lume, poze expuse în muzee, poze celebre care reprezintă Vietnamul și locuitorii săi. Până ne întâlnim din nou, voi va trebui să faceți poze la fel de frumoase. Și știu că nu puteți face asta cu telefoanele Asia Express, așa că am chemat un prieten care să vă dea niște aparate mai de Doamne ajută! Până ne întâlnim din nou aveți de făcut opt fotografii. Trebuie ca pozele să reprezinte țara, vor fi patru poze obligatorii și patru alese de voi. Veți primi plicuri cu indicații”, a zis Irina Fodor.

Apoi, echipele au fost trimise să caute anumite ateliere de făcut lampioane. Cine termină de făcut obiectul trebuie să facă poză, să trimită către Irina și să primească astfel indicațiile pentru următoarea misiune. Fără să stea pe gânduri, concurenții au căutat locația de pe poza primită. Odată ce au ajuns, concurenții, aceștia nu au mai stat pe gânduri, și s-au apucat de treabă. Unii s-au descurcat foarte bine, alții se pare că au cam lipsit de la orele de abilități practice.

