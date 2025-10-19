Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul

În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Descoperă cine a câștigat și a primit un Joker.

De data aceasta, trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă pregătit de Irina Fodor în ediția 25 din 19 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. Este vorba despre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, Anda Adam și Joseph și Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Confruntarea a fost una pe cinste și s-a lăsat cu multă adrenalină și suspans. Descoperă cine a câștigat amuleta de 1.000 de euro și Jokerul.

Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul în ediția 25 din 19 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

În ediția 25 din 19 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

„Să ne distrăm, dragilor! O să intru direct în tema jocului, pentru că nu este ușor de explicat. Fiecare are o bărcuță. Mergeți la plasă, unde aveți 18 peștișori. Peștii îi luați prin spațiile speciale din năvod. La plajă vă întoarceți cu peștii, Unul rămâne pe nisip, altul merge sus la far, unde este steagul Asia Express și așteptați. Cel care rămâne aici lucrează până face 24 de pătrățele, similar cu o tablă de șah. Trebuie să puneți cei 18 pești într-o anurmită ordine, în funcție de ceea ce scrie pe ei”, a explicat Irina Fodor.

Concurenții au primit și alte indicații necesare probei. Totul a părut dificil, însă ideea unei amulete de 1.000 de euro și un Joker i-a determinat pe toți să facă ochii mari.

Încercând să țină minte cât mai bine indicațiile și informațiile primite, cele trei echipe s-au apucat rapid de treabă. Ceea ce este cu adevărat surprinzător este că nu au lipsit momentele în care unii dintre concurenți s-au ajutat.

După numeroase eforturi, iată că echipa galbenă, formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, a fost aceea care a reușit să câștige amuleta de 1.000 de euro și Jokerul acestei etape.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.