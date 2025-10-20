Episodul difuzat pe 20 octombrie 2025 din sezonul 8 al emisiunii Asia Express a adus unul dintre cele mai emoționante momente de până acum.

După zile întregi de competiție intensă, concurenții au avut parte de o clipă de respiro, încărcată de trăiri și confesiuni neașteptate.

Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Momentul emoționant când Karmen a început să plângă. Ce s-a întâmplat

„Trebuie să ne spunem și noi rugăciunile! Ce frumos e”, a spus Karmen, profund mișcată, în timp ce echipele se aflau pe barcă, în mijlocul unui peisaj spectaculos.

Pentru cântăreață, momentul a fost o adevărată descărcare emoțională: și-a amintit de fiica ei, Sofia, aflată acasă, în România, și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Mă gândesc mereu la Sofia, la familia mea. Mi-e dor de ei în fiecare clipă”, a mărturisit Karmen printre lacrimi. Deși competiția s-a dovedit extrem de dificilă, artista a arătat că este o luptătoare și că experiența Asia Express o transformă profund, învățând-o lecții despre răbdare, credință și puterea interioară.

Pe barcă, atmosfera s-a schimbat treptat într-una plină de tandrețe și speranță. Anda Adam și soțul ei au avut un moment romantic, făcându-și declarații de dragoste și promițându-și sprijin necondiționat până la finalul competiției.

Tot acolo, Karmen, Olga, Emil și Alejandro au încheiat un pact al prieteniei, hotărând să nu se mai voteze între ei în viitor. Gândurile, promisiunile și rugăciunile lor au fost așezate pe apă sub formă de lampioane plutitoare – un simbol al recunoștinței și al noilor începuturi.

După aceste clipe de vulnerabilitate și apropiere, concurenții au ajuns la cazare, unde au încheiat ziua cu sufletele pline de emoție și speranță.

