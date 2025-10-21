Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Concurenții au primit scrisori de la familie și au izbucnit în lacrimi. Ce au citit

Antena Căutare
După zile întregi de misiuni solicitante și provocări extreme, concurenții au avut parte de un moment profund personal: fiecare echipă a primit scrisori din partea celor dragi.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 23:59 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 00:04

Lacrimi, zâmbete și emoții puternice la Asia Express în ediția din 21 octombrie 2025! Concurenții sezonului 8 au avut parte de un moment neașteptat și profund: au primit scrisori de la familiile lor.

Cuvintele pline de dor și afecțiune i-au făcut pe toți, de la Karmen și Alejandro până la Ștefan Floroaica și Rengle, să lase competiția deoparte pentru câteva clipe și să-și deschidă inimile.

Chiar înainte de a deschide plicurile, Karmen a mărturisit că se aștepta la o avalanșă de emoții: „Încă nu am citit, dar știu că în celelalte sezoane concurenții primeau scrisori de la cei dragi și îmi vine să plâng.”

Nu a durat mult până când lacrimile și-au făcut loc pe chipurile tuturor. Alejandro a fost printre cei mai afectați după ce a citit rândurile scrise de tatăl său: „Nu cred că tata mi-a spus vreodată lucruri atât de emoționante. E un tată excepțional, dar e prima oară când văd așa ceva scris de el.”

Citește și: Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în această ediție. Cine a câștigat imunitatea mare

Și Karmen a trăit clipe intense. În timp ce încerca să citească scrisoarea, a fost copleșită de emoții și a avut nevoie de sprijinul Olgăi, care a continuat lectura în locul ei. „Nu pot să citesc, îmi vine să plâng. Eu cu sora mea ne-am spus ‘te iubesc’ foarte târziu, pe la 18 ani”, a mărturisit artista printre lacrimi.

Ștefan Floroaica a primit o scrisoare de la mama sa, dar și una specială de la iubita lui, Sânziana Negru. Cuvintele ei l-au făcut să izbucnească în lacrimi: „Mi-e foarte dor de ea și abia aștept să o văd.”

Momentul a fost la fel de intens și pentru Rengle, care a primit un mesaj de la tatăl său: „Am cel mai cool tati, el e taximetrist, e foarte mândru de fiul lui care dansează pe tocuri! Este cel mai bun prieten al meu, cel mai tare om. Să știi asta, te face cel mai puternic om.”

Gabi și Dan au fost și ei profund impresionați de cuvintele venite de acasă, iar Olga, deși a încercat să rămână calmă, a fost vizibil emoționată în timp ce își citea scrisorile.

Alex și Joseph, soțul Andei Adam, au zâmbit printre lacrimi, mulțumiți să afle că cei dragi îi susțin dincolo de ecran.

Karmen, care a vorbit și despre dorul de fiica sa, Sofia, a transmis un mesaj emoționant: „Niciodată nu am stat atât de departe de Sofi. I-am zis că mă întorc acasă cu un premiu, să vadă ce învingătoare e mami!”

Citește și: Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din această ediție. Ce au avut de făcut

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

