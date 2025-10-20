Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în această ediție. Cine a câștigat imunitatea mare

Ediția din această seară de la Asia Express a fost plină de aventură, încă de la început. Iată tot ce s-a întâmplat pe 20 octombrie 2025.

Concurenții au devenit fotografi în ediția din 20 octombrie 2025 de la Asia Express. Însă în acest timp, ei au fost nevoiți să-și caute și cazare. Cu toate acestea, unii au încercat să se și distreze întretimp.

Ce s-a întâmplat la Asia Express, 20 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții în postura de fotografi

Karmen și Olga au început căutările într-un mod foarte plin de viață și au cântat chiar și karaoke pe stradă. Emil Rengle și Alejandro au întâmpinat dificultăți în a găsi cazare. Același lucru s-a întâmplat și cu Dan Alexa și Gabi.

Anda Adam și soțul ei au încercat să găsească repede cazare, însă fără succes. Irina Fodor le-a făcut o surpriză tuturor și le-a trimis mesaje pe telefon, prin care le-a cerut să meargă în centru să experimenteze un ritual cu lampioane.

„E prima dată când ieșim în oraș cu aparatul foto să facem poze, ca niște turiști”, spune Alex.

„Trebuie să ne spunem și noi rugăciunile! Ce frumos e”, spune Karmen.

Pe barcă, Anda Adam și soțul ei și-au făcut declarații de dragoste și și-au promis mai multe lucruri unul celuilalt.

Karmen, Olga, Emil și Alejandro au făcut un pact să nu se mai voteze în Asia Express, acolo pe barcă.

După momentele vulnerabile și unice de pe barcă, unde și-au spus promisiuni și rugăciuni și le-au așezat pe apă, sub formă de lampioane plutitoare, concurenții au ajuns la cazare și au dormit.

Dimineața a venit, iar aceștia au reluat misiune, făcând cât mai multe fotografii inedite. Mesajul de la Irina nu a întârziat să apară, iar o nouă provocare a început.

Cât de greu le-a fost concurenților să facă autostopul la Asia Express, 20 octombrie 2025. Ce misiune complicată au avut de terminat

Concurenții au ajuns la misiune și au aflat că trebuie să facă poze la pescari. Primii care au ajuns au fost Anda Adam și soțul ei. Rengle și Alejandro au ajuns și ei la scurt timp și au fost nevoiți să descopre csele din imagini și apoi să meargă la fotografiatul pesuitului.

Alex și Ștefan Floroaica au greșit destinația cu mașina, însă au reușit să refacă traseul și să ajungă și ei la misiune. După cei doi, au ajuns și fetele, Karmen și Olga. Ultimii care au ajuns la steag au fost Dan Alexa ș Gabriel.

Karmen și Olga au găsit un adolescent localnic pe care l-au rugat să le ajute cu pozele de la case pentru a le putea identific mai rapid și să finalizeze misiunea.

Anda Adam și Joseph au fost primii care au reușit să adune toate obiectele necesare pentru a putea merge să fotografieze pescuitul.

Aceștia au fost nevoiți să fotografieze momentul în care concurenții aruncă plasele în apă pentru pescuit. Următorii care au făcut poze au fost Emil și Alejxandro.

Dan Alexa și Gabriel au mers la malul greșit și au fost nevoiți să se întoarcă, timp în care Rengle, Alejandro, Alex și Ștefan făceau poze în același timp.

Concurenții au ajuns pe câmpurile de sare din Asia Express, 20 octombrie 2025. Cum s-au descurcat

După ce au terminat fotografia din barcă, Rengle și Alejandro au plecat mai departe și au aflat că trebuie să facă poze la cupluri sărutându-se.

Anda Adam și Joseph s-au situat în fața tuturor echipelor, fiind la autostop. Au găsit foarte repede mașină și se grăbesc către următoarea probă. Concurenții au avut parte de dificultăți în a găsi cupluri care să se sărute pentru a-i fotografia.

Echipele Rengle-Alejandro și Karmen-Olga au ajuns în același punct de autostop, iar asta le-a creat dificultăți în a găsi mașină. Însă mai rău decât ei se află echipa Ștefan-Alex care încă așteaptă mașină de la ultima probă, fiind pe ultimul loc în cursă.

Autostopul chiar a fost un chin pentru toate echipele, deoarece traseul până unde trebuiau să ajungă era de două ore cu mașina, iar acest lucru a însemnat ca echipele să schimbe constant mașini.

Anda Adam și Joseph sunt primii care au reușit să ajungă la câmpul de sare, unde au de realizat următoarea probă. Aceștia au de umplut saci de sare de 50 de kilograme și de cărat către un cântar.

După ce au terminat proba, Anda și Joseph au fost nevoiți să facă o fotografie cu muncitorii de pe câmpul de sare. La misiunea cu sarea au ajuns și Rengle și Alejandro, iar cu mașina cu care ei au ajuns, Anda Adam și Joseph au plecat mai departe, spre Irina.

Cine a câștigat imunitatea mare la Asia Express, 20 octombrie 2025

Rengle și Alejandro au reușit să finalizeze și ei doi misiunea și primesc plicul care îi informează ce au de făcut mai departe. Alex și Ștefan Floroaica au ajuns la steag pentru misiunea cu sarea, însă mai au de făcut poză de cuplu. Au reușit să facă poza și au mers și ei către probă.

Anda Adam și Joseph au parte de o mică tensiune p drum, după ce ea este agitată că nu ajung unde trebuie, la Irina Fodor. El încearcă să o calmeze, spunându-i că sunt pe drumul bun și că alături de ei este un localnic care are gps și pare să știe unde sunt și cum ajung către destinația bună.

„Ce mă disperi! Vine cu noi omul, e pe motor că ne conducă! Nu se ia nimeni de el, demento! Nu e nimeni încăpățânat. Câtă minte ai uneori. Doamne ferește!”, spune Joseph puțin nervos.

„Mă disperați toți! Trebuie să ajungi la plaja numărul doi. Moșul nu știe! Ești încăpățânat, uite unde arată maps-ul”, spune Anda Adam.

Anda Adam, Joseph au ajuns la Irina Fodor. „Bine ați venit!”, le spune Irina Fodor. Emil Rengle și Alejandro au ajuns și ei după.

„Clasamentul îl discutăm la careu! Beți și voi ceva rece”, spune Irina Fodor. Ultimii care au ajuns la Irina au fost fotbaliștii pe care i-a surprins cu o minge de fotbal cu care s-au jucat toți trei.

„Dragii mei, mă simt ca în Asia și America Express, eu stau și aștept mult de tot. Mai avem puțină treabă azi, în ce ordine ați ajuns la mine, ia să vedem! Pe locul doi au ajuns la mine Emil și Aljeandro! Nu mai are rsot, dar echipa imună e Anda și Joseph! Pe locul trei au ajuns Alex și Ștefan, pe locul 4 au ajuns Karmen și Olga, iar pe ultimul loc Dan și Gabriel”, anunță Irina Fodor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.