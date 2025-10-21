Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probe. Ce au avut de făcut

Antena Căutare
Ediția din această seară a emisiunii Asia Express a fost plină de acțiune încă din primele momente. Descoperă tot ce s-a petrecut pe 21 octombrie 2025 și află cine a obținut imunitatea mică.

În ediția din 21 octombrie 2025, Asia Express a început tot cu o probă, însă doar pentru unii concurenți. Anda și Joseph au câștigat imunitatea mare, astfel că, nu au fost nevoiți să mai facă nimic, ci să se relaxeze la hotel.

Ce s-a întâmplat în Asia Express, 21 octombrie 2025. Cu ce dificultăți s-au confruntat concurenții

După ce Anda și Joseph au plecat spre hotel, să se bucure de beneficiile imunității mari, ceilalți concurenți au avut de trecut o probă inedită. Aceștia au avut de pregătit turte de orez. „Voi trebuie să faceți doar trei turte de orez și să plecați în cursă!”, îi anunță Irina Fodor.

Karmen și Olga au reușit să termine primele turtele de orez, după ele au plecat Dan și Gabi, iar apoi Emil și Alejandro. Ultimii au plecat Alex și Ștefan Floroaica.

Emil și Alejandro au fost primii care au luat mașină la autostop și au ajuns la Irina Fodor pentru jocul de amuletă. Dan Alexa și Gabriel au ajuns pe locul doi la Irina Fodor. Karmen și Olga au ajuns pe locul 3, iar apoi Alex și Ștefan. Astfel că, jocul de amuletă se va juca între echipele Karmen - Olga, Dan - Gabriel și Emil - Alejandro.

Cine a câștigat jocul de amuletă de la Asia Express, 21 octombrie 2025. În ce a constat

„Ideea e să descoperiți o frază românească! Trebuie să intrați în biblioteca de aici, puteți descoperi doar două simboluri simultan, trebuie să vă întoarceți la partener și să i le explicați”, spune Irina Fodor.

Emil, Ola și Gabriel au ales să alerge, iar ceilalți coechipieri au hotărât să rezolve indiciile și să facă yoga. Toate echipele au pornit în joc și doar Dan și Gabi sunt cu puțin înaintea celorlalte două echipe.

„De două ori era să cad, era riscul să mă lovesc”, spune Karmen.

„Mă simțeam extrem de extenuat, speram ca băieții să facă o greșeală în proverb!”, spune Emil.

„Avem o echipă câștigătoare, Dan și Gabi. Această amuletă e foarte importantă! A fost câștigată cu greu, duble felicitări”, spune Irina Fodor.

Irina Fodor îi anunță pe Dan și Gabi în ce ordine vor pleca restul concurenților dn cursă. Alex Ion și Ștefan le-au spus că dacă nu îi clasează pe locul doi în ordinea plecării le va da jokerul pe care îi au în bagaj. „Vrem să plecăm pe locul 2 ca să nu vă dăm joker”, spune Alex.

„Pe locul 4 vor pleca Ștefan și Alex, pe locul 3 vor pleca Emil și Alejandro, iar pe locul doi vor pleca fetele, Karmen și Olga”, anunță Gabriel.

Dan și Gabi au plecat în cursă, însă dni partea actorilor, Gabi a primit bandană peste ochi, astfel că el va trebui să facă această cursă legat la ochi, mai puțin în timpul probelor.

Concurenții au avut de parcurs un drum lung către următoarea probă la Asia Express, 21 octombrie 2025. Ce au avut de memorat și cum au dansat

Karmen a început să plângă în această ediție, după ce au primit un proverb de învățat, despre iubirea unei mame și a unui tată pentru copiii lor.

Au ajuns cu toții la autostop, Dan și Gabi au întâmpinat dificultăți, din cauza joker-ului primit. Ștefan și Alex, de pe ultimul loc din cursă, au plecat cu prima mașină și astfel au prins avânt. Emil și Alejandro au prin și ei mașină, iar la scurt timp au prins și fetele Karmen și Olga.

Concurenții aflați în mașini au început să memoreze proverbul oferit de Irina Fodor. Concurenții au ajuns la proba nouă și au aflat că trebuie să danseze.

„Misiunea asta era în ceruri, trebuia să urcăm pe un drum șerpuit”, spune Emil Rengle.

Judecătorul i-a oprit pe Dan și Gabriel pentru că nu au știut să recite proverbul cum trebuie și aceștia au fost nevoiți să repete.

Ștefan și Alex au prezentat dansul în fața juriului. „Nu-mi ieșeau mișcările, nu mai știam ce trebuia să fac!”, spune Ștefan. Juratul nu le-a spus că e ok și i-a rugat să mai repete.

Dan Alexa și Gabriel Tamaș au început să învețe și ei dansul, însă li s-a părut extrem de dificil. Nici Karmen și nici Olga nu au prezentat pe gustul juriului și le-a trimis să mai repete dansul.

Misiuna care i-a surprins pe concurenți la Asia Express, 21 octombrie 2025. De ce au trebuit să învețe istorie și ce scrisori emoționante au primit

Singura echipă care a primit ok din partea juratului din prima a fost cea formată din Rengle și Alejandro, care au primit plicul pentru următoarea misiune. Alex și Ștefan au primit și ei ok de la dans și au plecat mai departe în misiune.

Concurenții trebuie să învețe despre origine locului pentru a putea fi pregătiți la următoarea misiune. Karmen și Olga au primit și ele ok de la juratul dansului, lăsându-i doar pe Dan și Gabi singuri la misiune, care încă învățau coregrafia.

Echipele Emil-Alejandro, Alex-Ștefan și Karmen-Olga au reușit să găsească mașini destul de repede și se îndreaptă spre noua probă. Până la destinație, concurenții învață despre legendele oului.

Concurenții au început să ajungă pe rând la Irina Fodor. Prezentatoarea tv le-a pus întrebări concurenților după ce au învățat legendele și istoria. Emil și Alejandro au ajuns primii la Irina și au primit cazare.

Alejandro a izbucnit în lacrimi la Asia Express, 21 octombrie 2025, după această etapă. Concurenții au primit scrisori din partea echipei de filmare. Toate echipele, inclusiv Anda și Joseph, s-au emoționat complet.

„Încă nu am citit, dar știu că în celelalte sezoane concurenții primeau scrisori de la cei dragi și îmi vine să plâng”, spune Karmen.

Alexandro a fost foarte mișcat de scrisoarea de la tatăl lui. „Nu cred că tata mi-a spus vreodată lucruri atât de emoționante, e un tată excepțional, dar e prima oară când văd așa ceva scris de el”, spune concurentul.

„Nu pot să citesc, îmi vine să plâng. Eu cu sora mea ne-am spus te iubesc foarte târziu, pe la 18 ani”, spune Karmen.

Ștefan a primit și el o scrisoare de la mama lui și s-a emoționat complet. Rengle a primit și el o scrisoare de la tatăl lui. „Am cel mai cool tati, el e taximetrist, e foarte mândru de fiul lui care dansează pe tocuri! Este cel mai bun prieten al meu, cel mai tare om. Să știi asta, te face cel mai puternic om”, spune Rengle.

Karmen a mai primit o scrisoare emoționantă, iar din cauza lacrimilor și a suspinelor, i-a citit-o Olga. Ștefan Floroaica a primit scrisoare și de la iubita lui, Sânziana Negru și imediat a izbucnit în lacrimi când a citit. Gabi și Dan au primit și ei scrisori și au fost la fel de impactați emoțional de cuvintele scrise. Olga a citit și ea scrisorile de la familie și a fost emoționată profund.

„Mi-e foarte dor de ea și abia aștept să o văd”, spune Ștefan Floroaica despre scrisoarea primită de la iubita lui.

Alex a zâmbit în timp ce a citit scrisorile primite de la familie. La fel și Joseph, soțul Andei Adam, s-a emoționat la scrisorile primite.

„Niciodată nu am stat atât de departe de Sofi, i-am zis că mă întorc acasă cu un premiu să vadă ce învingătoare e mami!”, spune Karmen despre fiica ei, Sofia.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Concurenții au primit scrisori de la familie și au izbucnit în lacrimi.
