Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău a fost la un pas de moarte în copilărie. Prin ce a putut să treacă

Alina Pușcău a scos la iveală un detaliu neștiut despre copilăria sa în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 21 septembrie 2025. Puțini sunt cei care știu faptul că modelul a fost la un pas de moarte când avea doar șase ani.

Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 23:00

Cursa din Asia Express - Drumul Eroilor a făcut-o pe Alina Pușcău să i se destăinuie colegei de echipă, chiar în fața camerelor de filmat. Concurenta a dezvăluit informații neașteptate despre momentele dificile prin care a trecut.

În timp ce se afla în mașina unui localnic, modelul a început să povestească despre cum a fost la un pas de moarte în copilărie. De asemenea, aceasta a continuat să își surprindă coechipiera cu mărturisiri uluitoare.

„Când eram mică mă urcam tot timpul prin copaci. Acolo mă linișteam când se certau ai mei. O dată m-am dus să culeg tei și am căzut din copac pe ciment. M-am lovit la spate și nu am mai putut să respir, am crezut că o să mor. Îți dai seama să cazi de la etajul 2.

Am trecut prin niște chestii în copilăria mea despre care nu am vrut să spun la nimeni. Când eram cu ea în mașină am început să mă descarc”, a povestit concurenta.

Cum a fost Alina Pușcău la un pas de moarte în copilărie. Ce confesiuni emoționante a făcut la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția 9 de pe 21 septembrie 2025

Cristina Postu a fost uimită atunci când Alina Pușcău i-a zis că a fost implicată într-un accident la vârsta de doar șase ani. Se pare că modelul a fost la un pas de moarte, însă medicii au reușit să o salveze.

„La șase ani, înainte să încep școala, țin minte că era weekend și m-a întrebat vecina mea dacă mă duc să-i iau pâine că îmi dă bani de înghețată. Țin minte că era foarte întuneric și când am traversat strada o mașină m-a lovit. De aia nu suport sângele, pentru că îmi curgea foarte mult sânge din gleznă și mașina era jumătate plină de sânge.

Nu știam dacă o să mai fiu în viață. Am stat trei luni în spital, nu prea îmi aminteam nimic. A fost un proces foarte greu. (...) Acolo am văzut iubirea părinților mei pe care nu mi-au arătat-o. Mama mea mi-a spus că am fost avortată de trei ori și că nu trebuia să fiu în lumea asta, dar ea a simțit să mă păstreze.”, a mai dezvăluit Alina Pușcău.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

