Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a trecut prin clipe de panică pe Drumul Eroilor. Ce a speriat-o

Raluca Bădulescu a trecut prin clipe de panică în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 21 septembrie 2025. Concurenta și-a stăpânit cu greu reacțiile atunci când a intrat în muzeul groazei din Filipine.

Primele probe din cel de-al treilea stage al sezonului 8 Asia Express au pus-o în dificultate pe Raluca Bădulescu. Deși a pornit încrezătoare în cursă, vedeta a fost luată prin surprindere de o misiune înspăimântătoare.

Momentele tensionate, replicile acide și reacțiile neașteptate nu au întârziat să își facă apariția atunci când a venit rândul concurentei și fostului ei soț să intre muzeul groazei pentru a căuta o poză cu un spirit malefic din Filipine.

„Nu merg! Eu nu vreau să intru! Mi-e frică! Nu văd, Florine, mi-e frică de moarte!”, a spus aceasta.

Țipetele colegilor au speriat-o și mai tare, motiv pentru care i-a fost extrem de frică să ducă proba până la final. Mai mult, lucrurile s-au complicat după ce Raluca Bădulescu a observat personajul înfricoșătoare care se ascundea în întuneric.

„Nu ne mai înțelegeam că Raluca urla întruna”, a dezvăluit Joseph despre reacția colegei sale de emisiune.

„L-am înjurat de l-am dat în balamuc, sincer! Oricum nu mă înțelegea. Dacă îți dau două umbrele leșini aici!”.

Ce a scos-o din sărite pe Raluca Bădulescu în ediția 9 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 21 septembrie 2025, după ce a ieșit din muzeul groazei

Deși i-a fost extrem de teamă, Raluca Bădulescu a reușit să iasă din muzeul groazei cu ajutorul lui Florin Stamin. Acesta a găsit imaginea pe care o căuta, îndreptându-se alături de coechipiera sa către Irina Fodor.

Vedeta nu s-a mai putut abține atunci când a aflat că demonul din fotografie nu este cel corect, motiv pentru care trebuie să se întoarcă în clădirea înspăimântătoare. Raluca Bădulescu a aruncat cu replici acide chiar în fața camerelor de filmat.

„Ți-am zis că nu e bună! Eram sigură că nu e bună! Tot ultimii suntem! Avea picioare în poză, nu avea voie să aibă picioare!”, a spus concurenta.

„Trebuie să mergeți înapoi și să-mi aduceți varianta bună!”, i-a anunțat prezentatoarea TV.

Reacțiile sale neașteptate au continuat să își facă apariția la întoarcerea în muzeu. Aceasta a încercat să țină monstrul din întuneric departe de ea cu ajutorul unei umbrele.

„Nu mai face așa că te bat cu asta! Pleacă! Nu puteam să ieșim de acolo că nu găseam poza! Hai să ne întoarcem!”, i-a spus Raluca Bădulescu.

