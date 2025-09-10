Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. O echipă a refuzat să facă una dintre probe, la cursa pentru ultima șansă

Cursa pentru ultima șansă din a patra ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie le-a testat limitele celor trei echipe. Concurenții au fost nevoiți să facă lucruri pe care nu le-au făcut în viața lor și și-au ieșit din zona de confort.

Finalul cursei pentru ultima șansă din a patra ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025 a fost unul intens. Lupta s-a dat până în ultima clipă, iar ordinea echipelor pe traseu s-a schimbat de la o probă la alta. Cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă nu au avut misiuni ușoare și au fost nevoie să își depășească limitele. Cu toate acestea, una dintre acestea a renunțat să mai continue proba, pe ultima sută de metri.

Calina și Catinca Roman au refuzat să facă o probă din cursa pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025. Mărturisirea emoționantă făcută de Alina Pușcău

Ultima parte a cursei s-a desfășurat pe valurile râului Naga, care face parte din drumul pelerinilor devotați Sfintei Fecioare. Pentru echipe, însă, întrecerea a căpătat o puternică semnificație a rezistenței care a adus emoții intense.

Steagul se afla pe mal, acolo unde concurenții au mai avut o ultima misiune, înainte de întâlnirea cu Irina Fodor.

„Pentru a vă continua călătoria ca pelerini, trebuie să păstrați flacăra credinței aprinsă. La capătul scărilor este un arc, sub arc este o lumânare sfințită, trebuie să o aprindeți și să o aduceți la mine. Folosiți-vă lumânările și creați un lanț din echipa voastră de pelerini. Luați lumină unul de la altul până reușiți să aprindeți lumânara”, scria pe mission board.

Deși era o ploaie torențială, atât Anda Adam și Joseph, cât și Alina Pușcău și Cristina Postu au fost inventivi și au reușit să ajungă cu lumânarea aprinsă la Irina Fodor, aflată la doar 100 de metri de steag.

În același timp, Calina și Catinca Roman nu au făcut ultima probă din cursa pentru ultima șansă din a patra ediție de Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025. Cele două au avut nemulțumiri pe întreg parcursul zilei și au renunțat să mai continue traseul.

Între timp, pe lângă ele au trecut Alina Pușcău și Cristina Postu. Odată ajunse la finalul cursei pentru ultima șansă, Alina s-a emoționat extem de tare și a făcut o mărturisire plângând.

„Plângeam în hohote. Nu puteam să mă opresc pentru că era un moment atât de frumos. Parcă m-am reîntors la mine. Pentru că eu mi-am schimbat religia și a fost un moment în care m-am reîntors la religia mea și la Dumnezeul meu și la tot parcursul pe care l-am trecut. A fost un dar pentru mine”, a dezvăluit modelul.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Comentarii


