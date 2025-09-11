Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!

Irina Fodor a anunțat prima echipă eliminată de la Asia Express - Drumul Eroilor, după o cursă pentru ultima șansă tensionată. Cum au reacționat concurenții când au aflat deznodământul.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 00:05 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 00:05

Asia Express - Drumul Eroilor a debutat în forță cu o primă cursă pentru ultima șansă care le-a împins la maxim limitele concurenților. Calina și Catinca Roman, Anda Adam și Joseph, echipele clasate pe ultimele două locuri după prima etapă și Alina Pușcău și Cristina Postu, votate de adversari, s-au întrecut pentru a-și păstra locul în competiție.

Calina și Catinca Roman au fost eliminate în a patra ediție la Asia Express - Drumul Aurului din 10 septembrie 2025

Miza cursei pentru ultima șansă și-a pus amprenta asupra celor trei echipe de la cursa pentru ultima șansă, iar tensiunea a atins cote maxime. Concurenții au mers pe urmele pelerinilor și au fost nevoiți să treacă prin probe care i-au scos din zona de confort.

De la confecționarea de lumânări sau autostopul făcut sub pericolul eliminării, până la făcutul de curățenie în mall-ul din oraș, ei nu au avut misiuni deloc ușoare. Mai mult, Calina și Catinca Roman au refuzat să facă ultima probă de pe traseu, deși se aflau la un pas de finalul cursei pentru ultima șansă din a patra ediție la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025.

Anda Adam și Joseph au dominat toată cursa și ei au ajuns pe primul loc. Calina și Catinca au fost aproape tot timpul pe locul doi, dar pentru că au renunțat, Alina și Cristina au fost salvate.

„Așa a fost să fie și ne asumăm. Dam am fost foarte norocoase că nu ne-a venit nouă cutia aia”, au recunoscut fetele.

A urmat momentul în care echipa care a pierdut ultima cursa a aflat dacă Asia Express continuă și pentru ea, sau drumul se oprește aici. Irina Fodor a scos medalia care a fost roșie.

„Roșu, prima etapă, pleacă acasă o echipă după patru zile de Filipine”, a reacționat Alex Ion.

„Nici nu știu dacă să fim triști sau să ne bucurăm. Ele au renunțat”, au reacționat Emil și Alejandro.

„Îmi pare rău că au plecat acasă, erau foarte determinate se rămână. Fiecare reacționează diferit. Eu m-am șocat din prima”, a spus și Raluca Bădulescu.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto irina fodor si concurentii asia express 2025
+12
Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

