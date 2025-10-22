Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor la cursă. Ce culoarea a avut medalia din cutie

După o zi lungă de probe extenuante, concurenții au pornit în cursa pentru ultima șansă, încercând să-și asigure locul în etapa următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 23:59 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 00:02

După proba de la băile de nămol, echipele au fost nevoite să găsească rapid o mașină la autostop și să ajungă la următorul punct de control, unde îi aștepta o nouă provocare: prepararea celebrei cafele vietnameze cu ou.

Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, 22 octombrie 2025. Ce culoarea a avut medalia din cutie

Ștefan și Alex s-au mișcat rapid și au reușit să finalizeze cafeaua cu ajutorul unui turist care le-a plătit ingredientele. În același timp, Dan și Gabi au dovedit încă o dată că fac o echipă puternică, descurcându-se excelent și păstrându-și calmul.

La careu, Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți alături de echipele care nu au participat la cursă — printre care Emil și Alejandro, dar și Anda Adam și partenerul său, Joseph. Atmosfera a fost încărcată de emoții, toți fiind curioși să afle cine va ajunge ultimul.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Dan Alexa a vorbit deschis despre momentul în care a fost lovit de Anamaria Prodan

Primii care au ajuns la Irina au fost Dan și Gabi, care i-au surprins pe toți cu viteza și determinarea lor. „A fost foarte mișto, peisaje superbe, băi de nămol... experiența asta a fost una dintre cele mai tari! Scufundările mi-au plăcut cel mai mult”, a spus Dan, vizibil entuziasmat.

Pe locul doi s-au clasat Alex și Ștefan, urmați de Karmen și Olga, care au sosit ultimele la Irina Fodor, într-un amestec de oboseală și speranță.

După ce i-a felicitat pe toți pentru efortul depus, Irina Fodor a anunțat că urmează momentul decisiv: deschiderea cutiei care conține medalia ce stabilește dacă echipa de pe ultimul loc rămâne în competiție sau pleacă acasă.

„Sunt bine, dar nu vreau să plâng înainte”, a spus Olga, încercând să-și stăpânească emoțiile. „Dacă e verde, e bine... dacă nu, aia e”, a completat Karmen, cu voce tremurată.

Irina le-a oferit cheia și le-a dat voie să deschidă cutia. După câteva secunde de suspans, Olga a exclamat cu bucurie: „O să ne mai chinuim un pic... e verde! Nu plecăm acasă!”

Karmen, care se întorsese cu spatele pentru că nu avea curaj să privească, s-a întors zâmbind, în timp ce toți concurenții au aplaudat și le-au felicitat. „Bravo!”, a spus Irina Fodor, zâmbitoare.

Toate echipele merg mai departe pe Drumul Eroilor

Astfel, Karmen și Olga au scăpat de eliminare, iar cursa continuă cu toate cele cinci echipe rămase în joc. Însă Karmen și Olga vor primi un handicap în următoarea ediție.

Următoarea etapă promite noi provocări spectaculoase pe traseul ce străbate Asia, din Vietnam până în Coreea de Sud, unde se va desfășura marea finală, în inima Seulului.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba cu nămol și cât de amuzant li s-a părut

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba cu nămol și cât de amuzant li s-a păr... Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Cine a plecat în cursa pentru ultima șansă. Tot ce au avut de făcut la probe...
