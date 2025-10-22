Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Dan Alexa a vorbit deschis despre momentul în care a fost lovit de Anamaria Prodan

Antena Căutare
Ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor a adus nu doar probe pline de adrenalină și peisaje spectaculoase, ci și un moment sincer și emoționant din partea lui Dan Alexa.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 23:40 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 23:44

Fostul fotbalist și antrenor, aflat în competiție alături de Gabi Tamaș, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai mediatizate episoade din viața sa — incidentul în care a fost lovit de impresara Anamaria Prodan.

Ziua a început cu o probă complexă, în care echipele au fost nevoite să vândă produse românești localnicilor și să strângă bani. Karmen și Olga s-au mișcat rapid și au fost primele care au terminat proba, ajungând la „judecătorul” misiunii în același timp cu Dan și Gabi, care au reușit să recupereze terenul pierdut.

Ambele echipe au prins mașini la autostop aproape simultan și au pornit spre următoarea etapă a aventurii. Karmen și Olga au fost primele care au ajuns la telecabină, dar la scurt timp li s-au alăturat și Dan și Gabi, entuziasmați de priveliște.

„Ne-am bucurat de peisaj, vedeam castele, ca în Disneyland”, au spus ei, vizibil impresionați de frumusețea locurilor din Asia.

Confesiunea lui Dan Alexa în telecabină

În timp ce telecabina urca spre următorul punct al cursei, atmosfera s-a destins, iar Dan Alexa a ales să vorbească despre un moment care i-a marcat viața și care, la vremea respectivă, a devenit unul dintre cele mai virale subiecte din media românească.

„Eu vreau să zic ceva”, a început Dan Alexa. „Știi ce ar fi mai ridicol decât pumnul lu’ Prodanca? Ar fi să mă îmbrace ăștia în Elf. Eu am avut niște momente în viața mea în care am sfidat ridicolul. Unul dintre ele ar fi pumnul pe care mi l-a dat Anamaria Prodan, ăsta ar fi unul dintre cele mai importante, de referință.”

Momentul său de sinceritate a fost primit cu empatie atât de colegul său Gabi.

Fostul sportiv a demonstrat că Asia Express nu este doar o competiție despre rezistență și adaptare, ci și despre redescoperirea de sine și despre curajul de a-ți asuma trecutul.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.







