Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai”

Serghei Mizil a renunțat la pantaloni, iar Mara Bănică s-a amuzat copios la vederea lenjeriei sale. Iată ce a spus despre boxerii omului de afaceri și cum s-a apărat acesta.

Prima probă a zilei i-a luat prin surprindere pe concurenții sezonului 8 Asia Express, mai ales că nu se așteptau ca într-o astfel de competiție o anumită provocare să fie aceea de a monta mobilă.

Ei au ajuns la Matabungkay Beach, unul dintre ultimele orașe plutitoare din Filipine, acolo unde au primit misiunea de a monta mobilă pentru opt familii care locuiau în case construite pe apă și care erau deja mobilate cu piese din bambus.

Echipele n-au stat prea mult pe gânduri și au trecut la treabă, însă gestul făcut de Serghei Mizil a atras atenția tuturor, stârnind o mulțime de reacții. Descoperă în rândurile de mai jos de ce a renunțat la pantaloni și de ce s-a amuzat Mara Bănică atât de tare.

Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Cum a reacționat Mara Bănică după gestul lui

După ce au reușit să asambleze un scaun, Serghei a considerat că este mai bine să renunțe la pantaloni pentru a nu-i uda în momentul livrării acestuia către localnic.

„Ce corp ai! Supeeerb! Ce chiloți ai!” a strigat Mara în momentul în care l-a văzut pe colegul ei în timp ce își scotea pantalonii.

„Avea chiloți de bătrân!” spunea Mara la testimonial, fiind contrazisă de Serghei: „Boxerii sunt de bătrâni, tu habar n-ai! Uită-te, toți moșii au d-aia largi, izmene, ăia sunt de bărâni”.

„Deci el a apărut în chiloți de bătrân, îmi mențin declarația!” a mai adăugat Mara, în timp ce Sergei a întrerupt-o: „O să te faci de râs când o să vadă telespectatorii. Îți fac teoria boxerilor. Boxerii originali sunt ăia care sunt largi ca să nu te strângă (...) ăia sunt mai proști. De ce să transpir până aici (n.r arătând cu mâinile până unde) când pot să transpir până aici (n.r arătând cu mâinile până unde).”.

„Erau o marcă de făceau cât tot compleul tău de pe tine. Mâine o să am altă marcă mult mai scumpă care sunt cu trandafiri și cu flori ca să te las mută!” a mai adăugat el.

