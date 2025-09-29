Ediția de luni, 29 septembrie 2025, a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor a adus emoții puternice și tensiuni la cote maxime.

Concurenții au avut de înfruntat o probă solicitantă pe o plantație de tutun, după ce au petrecut ore întregi încercând să găsească mașini la autostop. Dacă pentru unii norocul a fost de partea lor, alții s-au simțit de-a dreptul blocați în misiunea de a prinde o mașină.

Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea mare

Ajunse primele, echipele Alina – Cristina și Ștefan – Alex au intrat imediat în proba de cules tutun. Concurenții au fost nevoiți să adune 10 kilograme de frunze, iar orice abatere de la greutatea cerută s-a lăsat cu penalizări de câte 3 minute.

Deși păreau siguri pe ei, atât Alex și Ștefan, cât și Alina și Cristina au primit câte 15 minute penalizare. Emil Rengle și Alejandro au fost și mai ghinioniști, acumulând 24 de minute de întârziere, în timp ce Dan Alexa și Gabriel Tamaș au primit, la rândul lor, 15 minute de penalitate.

După cules, echipele au trebuit să ruleze frunzele de tutun pentru procesul de uscare, o etapă ce le-a pus răbdarea la încercare.

Ultimul autostop înainte de a ajunge la Irina Fodor a fost un sprint contra cronometru. Alex și Ștefan au plecat primii, urmați de Alina și Cristina, în timp ce restul echipelor încercau să recupereze.

Deși au ajuns Alina și Cristina primele la Irina Fodor, Ștefan și Alex au folosit joker-ul care le-a scăzut 30 de minute din cursă, astfel aceștia au ocupat locul 1.

La sosire, Irina Fodor a anunțat ordinea finală:

Locul 1: Alex Ion și Ștefan Floroaica (grație Joker-ului folosit)

Locul 2: Alina Pușcău și Cristina

Locul 3: Dan Alexa și Gabriel Tamaș

Locul 4: Emil Regnle și Alejandro

Locul 5: Karmen și Olga Barcari

Locul 6: Anda Adam și Joseph

Locul 7: Mara Băincă și Serghei Mizil

Astfel, imunitatea mare a săptămânii a fost câștigată de Alex și Ștefan, care s-au bucurat de premiul mult râvnit: două zile de relaxare ca turiști în Hanoi, cu hotel, mașină și bani la dispoziție.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.