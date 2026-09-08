Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Ce reacție a avut Maurice atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valerie Lungu

Descoperă ce reacție savuroasă a avut Maurice Munteanu atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valerie Lungu, la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Descoperă ce a spus Maurice Munteanu, la auzul veștii că s-a calificat la jocul de amuletă, la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1

În ediția 3 din data de 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a dezvăluit ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Acesta a fost momentul în care Maurice Munteanu a avut o reacție savuroasă.

Ce reacție savuroasă a avut Maurice Munteanu atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valerie Lungu, la Asia Express-Drumul Mătăsii, ediția din 8 septembrie 2026

Concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune ce face parte din programul TV al Antenei 1, s-au întâlnit la careu cu Irina Fodor pentru a afla ce surprize le-a pregătit de data aceasta, în a treia zi a primei etape.

„Dragii mei, ritmul aventurii va atinge un nou vârf al intensității”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

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Îndrăgita prezentatoare a dezvăluit faptul că pe echipe le așteaptă nu doar imunitatea mică a etapei, ci și un joc de amuletă și o cursă pentru ultima șansă.

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În ediția din 8 septembrie 2026, Alin Alexuc și Gabi Torje au primit cryptexul din partea Irina Fodor, cel care va decide soarta echipei de pe ultimul loc, la finalul acestei etape.

Apoi, fiecare echipă a primit câte o tablă cu o hartă pe ea, cu diferite locații marcate. Concurenții au primit misiunea de a descoperi denumirile celor 12 locuri indicate pe harta Uzbekistanului. Cursa a început și echipele s-au apucat rapid de treabă, fugind printre trecători pentru a descoperi informațiile necesare. Cine a reușit să rezolve sarcina a primit un plic roșu cu următoarele indicații: „Dragilor, ca să vă calificați la joc trebuie să fiți printre primele echipe ajunse la mine. Vă aștept la Rabati Malik Caravanserai Cistern, Navoi. Pentru a vă califica, însă, trebuie să îmi spuneți semnificația cuvântului caravanserai. Vă pup, Țuca”.

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

Fără să mai stea pe gânduri, echipele au pornit de îndată la drum. A urmat din nou autostopul și un lung șir de emoții. La Asia Express, orice amueltă câștigată sau orice avantaj primit poate schimba în mod neașteptat jocul pe Drumul Mătăsii.

Primii care au reușit să ajungă la Irina Fodor, la locul indicat, au fost Valerie Lung și Alex Gâlcă. Totuși, cei doi au primit cinci minute de penalizare, fiincă nu au știut semnificația cuvântului „caravanserai”. Minutele au expirat și cei doi s-au trecut primii pe listă cu jocul de amuletă, primind totodată și un coș cu bunătăți.

Următorii ajunși au fost Radu Isac și Eduard Hordilă, care nu au ghicit semnificația cuvântului „caravanserai”. Între timp, la Irina Fodor au ajuns Maurice Munteanu și Connie Preda, care nu doar că au dat răspunsul corect, dar au reușit și să se califice la jocul pentru amuletă.

Când a deschis agenda, bucuria lui Maurice a mai dispărut și acesta a avut o reacție savuroasă: „Adică noi trebuie să jucăm cu echipa asta? Avem o mică, mică, piccolissima problemă: eu nu am chef să joc nimic cu Valeria”.

„În primul rând, în seara aceasta aveți cazarea asigurată. În al doilea rând, eu vă ofer o atenție, de luat la cazare”, a spus Irina Fodor, oferind coșul cu bunătăți.

„Ok, nu căutăm cazare. Ok, nu stăm la hotel, dar ideea, simpla idee că noi va trebui să împărtășim experiența unui joc comun mă dezanimă în profunzimea ființei mele”, a spus Maurice Munteanu, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.